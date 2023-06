Apple App Store : 1100 milliards $ pour les développeurs ?

Globalement, 1100 milliards $ de revenus auraient été générés en 2022 par l’écosystème de développeurs qui proposent leurs applications via l’App Store.

C’est en tout cas l’un des enseignements mis en exergue dans une étude [PDF] réalisée par la société Analysis Group pour le compte du groupe technologique américain Apple.

La somme annoncée, 1100 milliards $, se répartit comme suit :

910 milliards $ issus des ventes de biens et de services « physiques »

109 milliards $ de revenus résultant de la publicité intégrée (in-app)

104 milliards $ associés aux ventes de biens et de services numériques

Les facturations et les ventes opérées auraient ainsi augmenté de 29% en glissement annuel.

« Plus de 90% des facturations et des ventes reviennent uniquement aux développeurs et aux entreprises de toutes tailles, sans aucune commission versée à Apple », déclare le concepteur des iPhone, iPad et Mac.

C’est en tout cas ce que met en exergue le rapport.

Apple tout puissant ?

Apple, dont le taux de commission prélevé sur les téléchargements payants d’applications et achats intégrés (in-app) a longtemps fait grincer des dents, se veut rassurant.

« Nous n’avons jamais été aussi optimistes – ou inspirés – par la communauté mondial de développeurs », a déclaré Tim Cook, CEO d’Apple. « Comme le montre cette étude, l’App Store est une plateforme dynamique et innovante où les opportunités se multiplient. Nous continuons à investir dans la réussite des développeurs et dans l’avenir de l’économie des apps ».

La firme de Cupertino ajoute : « le montant des facturations et des ventes des développeurs a augmenté de 27% entre 2019 et 2020, de 27% entre 2020 et 2021, et de 29% entre 2021 et 2022. Aussi, les petits développeurs ont [augmentanté] leurs revenus de 71% entre 2020 et 2022. »

Le tout pour soutenir les ventes mondiales d’iPhone, iPad et autres dispositifs de marque Apple.