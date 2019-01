Apple App Store : 34 Md$ pour les développeurs en 2018

Apple a annoncé ces chiffres lors d’un Entrepreneur Camp à Cupertino (Californie). Depuis sa création en 2008, l’App Store (iOS), la boutique d’applications de la firme, a permis aux développeurs d’engranger un total de 120 milliards de dollars de revenus.

Sur la seule année 2018, les développeurs iOS ont généré 34 milliards de dollars de revenus via l’App Store. Un chiffre en hausse de plus de 25% par rapport aux 26,5 milliards de dollars que la firme de Cupertino a versé aux développeurs en 2017, relève Fortune.

Le groupe Apple a donc lui aussi beaucoup gagné.

Commission de 30%

Plus tôt ce mois-ci, Apple a indiqué que les achats effectués via l’App Store ont franchi le milliard de dollars durant les fêtes de fin d’année 2018.

Par ailleurs, les utilisateurs de terminaux de la marque (iPhone, iPad…) ont dépensé via le kiosque 322 millions de dollars en une seule journée, à savoir le jour de l’an 2019.

Pour soutenir ses affaires, Apple prélève une commission de 30% sur les téléchargements payants d’applications et les achats intégrés (in-app). Les 70% restants sont destinés aux développeurs. Ils peuvent gagner plus sur les paiements/abonnements qui durent plus de 12 mois (Apple prélève alors 15% de la vente).

Il n’empêche, Apple, comme son concurrent Google, fait face à une pression juridique accrue et à l’opposition vive de développeurs et éditeurs d’applications.

(crédit photo © Shutterstock)