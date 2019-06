Apple : Jony Ive, designer star, quitte Cupertino

Depuis les années 90, Jony Ive était derrière les produits les plus innovants d’Apple. De l’iPod à l’iPad en passant par l’iPhone.

iMac, iPod, iPhone, iPad… Derrière tous ces produits phares qui ont contribué à placer Apple au sommet de l’industrie high-tech, il y avait un homme, Jonathan Ive, un Anglais de 52 ans.

Arrivé chez Apple au début des années 90, « Jony » s’est rapidement imposé comme le designer vedette de la marque. Son premier coup d’éclat ? L’iMac et ses formes arrondies lancé en 1998.

Suivent l’iPod et sa célèbre molette, l’iPhone évidemment avec son interface tactile, mais aussi l’iPad, référence des tablettes. Ses qualités de designer ne s’arrêtent pas au matériel puisqu’on lui doit aussi les interfaces d’iOS et MacOS.

Jony Ive lance son studio de design

Jony Ive quitte Apple pour créer son propre studio de design, et ainsi exploiter ses talents pour d’autres marques et d’autres fabricants.

« Jony est une figure singulière du monde du design et son rôle dans le renouveau d’Apple ne peut être surestimé, qu’il s’agisse de l’iMac révolutionnaire de 1998 ou de l’iPhone et de l’ambition sans précédent d’Apple Park, où il a récemment mis toute son énergie et son attention » a commenté Tim Cook.

«Apple continuera à tirer parti des talents de Jony en travaillant directement avec lui sur des projets exclusifs (…). Après tant d’années de collaboration étroite, je suis heureux que notre relation continue d’évoluer et j’ai hâte de travailler avec Jony dans l’avenir. » indique le P-DG d’Apple dans un communiqué.

De son côté s’est fendu d’un message minimum : « Après près de 30 ans et d’innombrables projets, je suis très fier du travail que nous avons accompli pour créer une équipe de conception, des processus et une culture sans égal pour Apple. »

C’est le trio composé de Evans Hankey (vice president Industrial Design), Alan Dye ( vice president Human Interface Design,) et Jeff Williams ( chief operating officer) qui assureront la succession.

« J’ai hâte de travailler avec eux pendant de nombreuses années » conclut Jony Ive.