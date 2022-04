Apple lance son service de réparation en libre-service

Pour le moment disponible uniquement aux États-Unis, le service « Self Service Repair » devrait s’étendre à d’autres pays cette année, en commençant par l’Europe.

Apple a ouvert le 27 avril sa boutique en ligne « Self Service Repair » , qui fournira des manuels de réparation, des pièces d’origine et des outils permettant aux utilisateurs de réparer leur iPhone (les gammes iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE 3e génération).

Pour le moment disponible uniquement pour les États-Unis, le service devrait s’étendre à d’autres pays – en commençant par l’Europe – cette année selon Apple, qui avait annoncé son initiative en novembre dernier.

Le magasin de réparation en libre-service propose plus de 200 pièces et outils individuels (tournevis dynamométriques, plateaux de réparation, écran, presses à batterie, etc.).

Les éléments réparables incluent l’écran, la batterie et l’appareil photo.

Apple proposera également des kits de location d’outils pour 49 $, afin que les clients qui ne souhaitent pas acheter d’outils pour une seule réparation aient toujours accès à ces outils de réparation professionnels. Les kits de location d’une semaine seront expédiés gratuitement aux clients.

Crédit illustration : @Apple