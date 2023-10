Ce qu’Apple propose avec les premiers Mac M3

À la recherche d’un 13 pouces chez Apple ? Il n’y a plus qu’une option au catalogue, dans la gamme MacBook Air.

C’en est fini du MacBook Pro 13 pouces… et avec lui, de la Touch Bar, qui avait fait ses débuts en 2016.

La gamme MacBook Pro commence désormais à 14 pouces. Les puces de génération M2 ont laissé place aux M3, qu’Apple vient d’officialiser.

Celles-ci sont au nombre de trois : M3, M3 Pro et M3 Max. Avec elles, Apple passe au 3 nm sur desktop, comme il l’a fait sur mobile avec l’A17 Pro intégré dans les iPhone 15 Pro et Max.

Pas de M3 Ultra pour le moment : on en reste au M2 Ultra, disponible sur le Mac Studio et le Mac Pro introduits en juin dernier.

Puce Cœurs CPU Cœurs GPU Transistors RAM max M2 8 (4/4) 10 20 Md 24 Go M3 8 (4/4) 10 25 Md 24 Go M2 Pro 12 (8/4) 19 40 Md 32 Go M3 Pro 12 (6/6) 18 37 Md 36 Go M2 Max 12 (8/4) 38 67 Md 96 Go M3 Max 16 (12/4) 40 92 Md 128 Go

La génération M3 est synonyme d’avancées sur la partie GPU. En première ligne, le ray tracing à accélération matérielle et le mesh shading. Apple insiste aussi sur la mise en cache dynamique (optimisation de la mémoire par allocation automatisée tâche par tâche).

Apple garde un tout petit peu du MacBook 13 pouces

Avec le MacBook Pro 13 pouces, le ticket d'entrée était à 1599 € TTC (puce M2, 8 Go de mémoire, 256 Go de SSD).

Désormais, la configuration la moins chère est à 1999 €. À ce prix, on a la même quantité de RAM et 512 Go de disque. La connectique est celle du MacBook Pro 13 pouces (deux ports Thunderbolt 3, notamment). Le reste est, pour l'essentiel, repris du MacBook Pro 14 pouces précédent : système audio à six haut-parleurs, webcam 1080p, écran à technologies ProMotion et Mini LED avec encoche... Avec une petite avancée pour ce dernier : une luminosité portée de 500 à 600 nits en SDR (on en reste, en HDR, à 1000 nits constants et 1600 nits en crête).

Mis à jour, l'iMac reste à 24 pouces

Un troisième port Thunderbolt apparaît sur les modèles en M3 Pro et M3 Max. Seules ces deux puces sont proposées pour les MacBook Pro 16 pouces.

C'est le contraire pour le nouvel iMac : Apple le propose uniquement en M3. Il prend la suite du modèle M1 lancé en juin 2021. Avec le même format (24 pouces 4,5K), les mêmes couleurs... mais pas le même prix de base. Il faut compter pas moins de 1599 € (8 Go de mémoire, 256 Go de SSD, 8 cœurs GPU activés sur 10), contre 1449 € auparavant (même config, avec 7/8 cœurs activés).

Sur ce modèle « GPU-bridé », le clavier avec Touch ID n'est toujours pas livré en standard. Apple insiste davantage sur l'efficience énergétique du M3 par rapport au M1 : moitié moins de consommation à performance égale, affirme-t-il.

Récapitulatif des tarifs de base :

Modèle Ticket d'entrée MacBook Pro 13p 1599 € MacBook Pro 14p 2022 2399 € MacBook Pro 14p 2023 1999 € MacBook Pro 16p 2022 2999 € MacBook Pro 16p 2023 2999 € iMac 2021 1449 € iMac 2023 1599 €

Illustrations © Apple