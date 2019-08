Apple dit soutenir 2,4 millions d’emplois aux États-Unis

Apple déclare contribuer à la création et au soutien de 2,4 millions d’emplois aux États-Unis. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à l’estimation publiée en 2017.

En deux ans et demi, le nombre de collaborateurs d’Apple aux États-Unis serait ainsi passé de 80 000 à 90 000 (sur un effectif mondial de 132 000 personnes).

Toutefois, la majeure partie de la croissance des créations estimées concerne des emplois indirects. Elle émane donc de partenaires et de fournisseurs d’Apple, dont Broadcom (composants et modules radiofréquences) et Maccor (équipements de test de batteries d’ordinateurs et serveurs)

Et, surtout, d’éditeurs et de développeurs tiers d’applications. Ainsi, 1,9 million d’emplois américains de l’écosystème d’Apple, dont 325 000 créés ces trente derniers mois, seraient associés à l’économie des applications. Même tendance en Europe.

Aux États-Unis, cependant, l’administration Trump met surtout l’accent sur l’emploi industriel.

Économie des applications

Apple a été tancé par Donald Trump pour produire et assembler la plupart de ses produits en Chine. Depuis, Apple a déclaré avoir injecté 60 milliards de dollars dans les produits et services de fournisseurs basés aux États-Unis en 2018.

La firme de Cupertino prévoit d’augmenter ce montant à 350 milliards de dollars d’ici 2023.

Apple n’a pas précisé la métholodologie utilisée pour établir ces estimations.

Par le passé, le groupe avait fait un appel à un cabinet de conseil. Ce dernier avait analysé les dépenses effectuées par Apple aux États-Unis en 2011 sur les biens et services. Puis, il avait appliqué aux données obtenues un coefficient multiplicateur.

La méthode était loin de faire l’unanimité chez les économistes nord-américains.