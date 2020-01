Apple : vers un mode « pro » pour des Mac plus puissants ?

Apple a-t-il dans ses cartons un mode « pro » pour macOS ?

La dernière bêta du système d’exploitation (10.15.3) fournit un indice dans ce sens.

Le mode en question serait contrôlable par l’utilisateur. Il permettrait de jouer sur la gestion de l’alimentation pour tirer davantage de puissance.

Les applications fonctionneraient « plus vite », en contrepartie d’une consommation d’énergie plus importante. Le niveau sonore augmenterait en parallèle, le ventilateur étant autorisé à tourner plus rapidement.

Il est possible que ce mode « pro » se destine uniquement aux ordinateurs dotés de l’architecture thermique introduite avec le MacBook Pro 16 pouces*.

Parmi eux figurera peut-être bientôt une nouvelle génération du MacBook Pro 13 pouces. Il pourrait s’agir du portable qu’Apple a récemment enregistré auprès de l’Union économique eurasiatique.

On notera qu’iOS dispose déjà d’un mode de gestion de l’énergie, mais pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Le service affecte notamment l’actualisation des applications en arrière-plan, certains effets visuels et le verrouillage automatique (réglé par défaut à 30 secondes).

* La capacité de refroissement accrue offre jusqu’à 12 W de puissance supplémentaire par rapport à la précédente génération MacBook, selon Apple.

Photo d’illustration © Apple

