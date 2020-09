Apple prépare son iPhone 12 en version 5G

Apple aurait demandé à ses fournisseurs de construire au moins 75 millions d’iPhone 5G pour un lancement cette année affirme Bloomberg , qui cite des personnes familières avec le sujet.

Apple avait surpris les observateurs du secteur en septembre dernier, en lançant trois nouveaux smartphones iPhone 11 qui manquaient d’un composant clé que ses rivaux (dont Samsung) proposaient déjà – à savoir la capacité 5G.

La 5G est prévue pour l’iPhone 12 et Apple prévoit que les livraisons pourraient atteindre 80 millions d’unités en 2020, selon des personnes proches du dossier. Le constructeur envisage de lancer quatre nouveaux modèles en octobre.

Son directeur financier, Luca Maestri, avait confirmé en juillet que le nouveau portefeuille d’iPhone d’Apple, généralement publié fin septembre, serait retardé de quelques semaines.

Outre la 5G, ces nouveaux téléphones devraient également offrir un design différent et un choix plus large de tailles d’écran.

Apple préparerait également un nouvel iPad Air avec un écran de bord à bord semblable à un iPad Pro. Il devrait y avoir deux nouvelles versions d’Apple Watch et le premier casque circum-aural de la société en dehors de la marque Beats. Apple devrait également révéler un haut-parleur HomePod plus petit.

Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter.

Tom Jovitt – Silicon.co.uk

