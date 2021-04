Apple Silicon : l’ère Arm commence aussi sur iMac

Au tour des iMac de passer sous Apple Silicon. La transition est officielle depuis ce 20 avril, avec la présentation d’un modèle 23,5 pouces doté de la puce M1.

On nous propose trois configurations de base :

Pour 1449 € : 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux ports USB4/Thunderbolt, 7 cœurs de GPU, quatre coloris (bleu, vert, rose, argent)

: 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux ports USB4/Thunderbolt, 7 cœurs de GPU, quatre coloris (bleu, vert, rose, argent) Pour 1699 € : deux ports USB 3 additionnels, l’Ethernet Gigabit en standard, 8 cœurs de GPU, Touch ID sur le clavier, trois couleurs supplémentaires (jaune, orange, mauve) et une option stockage de 2 To

: deux ports USB 3 additionnels, l’Ethernet Gigabit en standard, 8 cœurs de GPU, Touch ID sur le clavier, trois couleurs supplémentaires (jaune, orange, mauve) et une option stockage de 2 To Et pour 1899 €, la même chose que ci-dessus avec un SSD de 512 Go

Les réservations démarreront le 30 avril ; les ventes, « après la mi-mai ». Les tarifs s’entendent TTC. Dans tous les cas, on est sur un écran 4480 x 2520 (218 ppp). Et on a systématiquement la possibilité d’opter pour 16 Go de RAM. Pas plus ; cela reste une limite du SoC M1.

Les iMac Intel restent au catalogue. Aussi bien le 21,5 que le 27 pouces, même si Apple met désormais nettement en avant ce dernier.

Pour le 21,5 pouces, le ticket d’entrée est à 1249 € (i5 bicœur à 2,3 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux ports Thunderbolt 3, écran Full HD, GPU Iris Plus Graphics 640).

Pour le 27 pouces, il faut compter au moins 1999 € (i5 octocœur à 3,1 GHz, écran 5120 x 2880 et choix de GPU Radeon). Avec lui, on peut monter à 128 Go de RAM et 8 To de stockage. Tout en accédant au 10GbE.

Apple Silicon est aussi sur iPad

Mêmes échéances de précommande et de mise en vente pour la nouvelle génération de l’iPad Pro. C’est la première tablette d’Apple à basculer vers la puce M1.

Comme avec la génération précédente, deux choix de format : 11 et 12,9 pouces. Ce dernier se distingue par l’utilisation d’une technologie de mini-LED qui permet d’affiner le contraste et la luminosité. On la trouve déjà sur l’écran Pro Display XDR.

Pour le modèle 11 pouces, le premier prix est à 899 € (8 Go de RAM, 128 Go de stockage, Wi-Fi). La tarification s’échelonne jusqu’à 2279 € (16 Go de RAM, 2 To de stockage, 5G).

Pour le modèle 12,9 pouces, la gamme va de 1219 à 2599 €.

L’iPad Pro 2021 passe au Thunderbolt 3 et évolue au niveau des capteurs d’images. En façade, on a désormais un grand-angle (122 °) 12 mégapixels f/2.4. À l’arrière, on retrouve un capteur 12 mégas (f/1.8) accompagné d’un 10 mégas (125 ° ; f/2.4).

Avec ces deux ajouts, la puce M1 a désormais conquis cinq gammes de produits. Elle équipe effectivement un MacBook Air (1129 à 2319 €), un MacBook Pro 13 pouces (1499 à 2379 €) et un Mac mini (à partir de 799 €) lancés en novembre 2020.

Illustrations © Apple