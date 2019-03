Apple TV +, Arcade, News… Apple fait le plein de nouveaux services

Apple a confirmé le lancement de plusieurs services disponibles à l’automne 2019. On retiendra l’ offre de SVOD Apple TV + et celle dédiée aux jeux vidéo baptisée Arcade.

Comme prévu, la keynote d’Apple a été l’occasion d’une une salve d’annonces consacrées exclusivement aux services.

Apple TV + : une offre de SVOD

Autre grosse annonce avec l’arrivée cet automne de la SVOD, pour concurrencer Netflix et Amazon Prime Video et ça s’appelle Apple TV+. Ce service combinera plusieurs chaînes de télévision payantes, de cinéma, et des séries TV…

A l’exception des productions Apple, les contenus seront disponibles sur tous les appareils et pas seulement sur ceux de la marque.

Les plus pressés pourront se faire une idée de l’offre de chaines TV à la demande avec la nouvelle application app Apple TV disponible en mai. « Les utilisateurs pourront s’abonner et regarder les nouvelles chaînes Apple TV — en payant uniquement pour les services qu’ils souhaitent avoir, tels que HBO, SHOWTIME et Starz — disponibles à la demande, en ligne et hors connexion »indique Apple.

Les prix d’accès à ces deux services seront communiqués cet automne.

Apple News : un kiosque sur abonnement

Apple a dévoilé aussi un abonnement à la presse pour 9,99 $ dans son onglet Apple News avec des centaines de journaux et magazines disponibles.

Apple Arcade : jeux vidéo à la demande

Enfin, Apple annonce l’arrivée d’un service d’abonnement à des jeux vidéo baptisé Arcade pour les iPhone. Le principe reste le même : on s’abonne au mois, et on peut jouer à ses jeux préférés plutôt que de payer pour chaque jeu.

Selon Apple , le service » proposera plus de 100 nouveaux jeux, notamment des créations originales d’artistes aussi renommés que Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright et des dizaines d’autres. »

Apple Arcade sera lancé à l’automne 2019 dans plus de 150 pays, accessible depuis un nouvel onglet de l’App Store sous iOS, macOS et tvOS. Son prix n’est pas non plus communiqué.

Une carte de crédit avec Goldman Sachs et Mastercard Tim Cook a aussi annoncé l’arrivée cet été aux États-Unis de l’Apple Card, une carte bancaire gratuite intégrée au Wallet résultant d’un partenariat avec Goldman Sachs et Mastercard.

La carte sera virtuelle et permettra de réaliser des règlements en ligne. L’utilisateur pourra bénéficier de cashback allant de 1 à 3% des achats. En payant, il sera possible de disposer d’une carte physique en titane dans le style épuré d’Apple. Il n’y aura qu’une puce avec le nom de l’utilisateur.

Le reste des données est mémorisé par Wallet. Les données concernant les achats ne seront pas accessibles par Apple.