Application : Twitter Inc. devient X Corp.

Acquéreur du réseau social, Elon Musk concrétise son ambition : la société Twitter, Inc. devient X Corp.

Dans un document juridique daté du mardi 4 avril, il est indiqué : « Twitter, Inc. a été fusionnée avec X Corp. et n’existe plus ».

Le document, dont Bloomberg s’est fait l’écho, a été remis à la Cour de district nord de Californie. Il y est précisé :

« X Corp. est une société privée. Sa maison mère est X Holdings Corp. Aucune société cotée en bourse ne détient 10% ou plus des actions de X Corp. ou de X Holdings Corp. »

La fusion n’a pas encore fait l’objet d’un communiqué classique.

Elon Musk a toutefois livré ce tweet « teaser » :

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Elon Musk préside X Corp. et sa maison mère

Acquéreur du réseau social pour 44 milliards $, le patron de Tesla et SpaceX n’a jamais caché son ambition de faire de Twitter une « application à tout faire » ou super-app.

Ce guichet unique regrouperait réseau social, messagerie et service de paiement. Et ce à la manière d’un WeChat, l’application du conglomérat Tencent Holdings en Chine.

Une ambition difficile à répliquer rapidement. Dans la foulée de l’acquisition du réseau, Elon Musk ayant décidé de réduire de moitié l’effectif mondial du service de microblogging. L’équipe d’ingénieurs en charge de la fiabilité de site, ou SRE, a été décimée après le rachat finalisé l’automne dernier.

Il est difficile d’anticiper l’impact de ces changements. Après tout, Twitter vient récemment d’ouvrir son algorithme de recommandation qui classe les utilisateurs et leurs tweets.

X Corp. va-t-elle devenir une sorte d’entreprise mère pour la marque Twitter, comme peut l’être Alphabet pour Google ou Meta pour Facebook et Instagram ?

Selon le document consulté, X Corp. a été fondée le 9 mars 2023 dans l’État du Nevada. La demande de fusion avec Twitter a été déposée le 15 mars. Quant à Elon Musk, il préside X Corp. et X Holdings Corp. Cette dernière entité a aussi vu le jour le mois dernier.

(crédit photo : dmoberhaus on Visualhunt.com)