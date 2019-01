Applications mobiles : une manne de 120 Md$ pour le monde des affaires

Les dépenses mondiales en applications mobiles ont progressé de 75% en deux ans et pourraient atteindre les 120 milliards de dollars fin 2019, selon App Annie.

Téléchargements payants, achats ou abonnements intégrés dans les applications… Le marché mondial des applications mobiles atteint de nouveaux sommets.

Le rapport « The State of Mobile in 2019 » de la firme App Annie en témoigne.

« Il n’y a plus aucune industrie ou entreprise qui puisse se permettre aujourd’hui d’ignorer le mobile », a déclaré dans un billet de blog Lexi Sydow, market insight manager chez App Annie. « En 2019, c’est un moteur pour le monde des affaires » dans son ensemble.

Voici cinq résultats clés du rapport de la société d’analyse du marché mobile :

75% de croissance en deux ans

1. En 2018, 194 milliards de téléchargements ont été effectués dans les kiosques d’applications (App Store d’Apple, Google Play et kiosques Android tiers).

Ainsi, le marché a progressé de +35% en volume par rapport à 2016 ;

2. 101 milliards de dollars ont été dépensés en 2018. Un chiffre en progression de 75% en deux ans. Téléchargements payants, achats ou abonnements « in-app » inclus ;

3. Le temps passé sur les applications mobiles a doublé entre 2016 et 2018 pour atteindre trois heures en moyenne dans le monde (deux heures en France) ;

4. La Chine, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud font partie des marchés qui dépensent le plus en applications mobiles ;

5. La France n’est pas en reste en matière d’achats (7e sous Google Play, 10e sous iOS).

Jeux, réseaux sociaux, streaming

En France toujours, les utilisateurs ont près de 100 applications en moyenne installées sur leur smartphone, mais ils en utilisent effectivement 35 par mois.

Par ailleurs, hors applications pré-installées, la catégorie des réseaux sociaux et applications de communication a le plus d’utilisateurs d’actifs par mois. Ainsi, dans l’Hexagone, Facebook domine largement avec quatre applications dans le top 5. Le réseau social lui-même, puis Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram devancent Snapchat.

Malgré tout, c’est la catégorie des jeux qui attire le plus gros de la dépense. Elle a représenté à elle seule 74% des dépenses des utilisateurs en France (soit 1,4 Md$) en 2018. D’autres catégories sont en forte croissance, dont celle du streaming (Netflix en tête).

Enfin, à l’échelle mondiale, App Annie prévoit que les utilisateurs dépensent 120 milliards de dollars en applications mobiles cette année. Dans ce contexte, 60% d’applications supplémentaires seraient monétisées via des publicités intégrées (in-app advertising).