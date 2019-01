Applications mobiles : Salesforce propose de les créer sans développeurs

Pourquoi payer cher, et même souvent très cher, une agence externe quand on peut profiter d’outils automatisés pour créer sa propre application mobile ?

Fort de ce constat, Salesforce propose aux équipes marketing de créer elles mêmes et même de publier des applications mobiles pour les appareils iOS et Android.

La nouvelle plate-forme Lightning Mobile propose pour cela trois outils de développement. Il y a d’abord Mobile Builders, qui intègre des composants JavaScript prédéfinis, permettant aux administrateurs Salesforce de créer eux-mêmes des applications.

A titre d’exemple, des feuilles de calcul peuvent être converties en applications, et le modèle de données ainsi que l’interface utilisateur sont créés en quelques clics. Au total, ce sont près de 200 composants préconfigurés qui sont disponibles dans Salesforce AppExchange.

C’est en septembre dernier que Salesforce a noué un partenariat avec Apple portant en particulier sur un nouveau SDK (kit de développement) baptisé Salesforce Mobile optimisé pour le langage informatique Swift d’Apple afin d’imbriquer sa plateforme CRM du groupe dans iOS

Création de portails/forums pour échanger avec les clients

La partie Mobile Services permet aux équipes d’intégrer la couche Einstein AI de Salesforce ou des notifications push mobiles. Enfin, le troisième outil, Publisher, permet aux administrateurs de publier directement les applications sur l’App Store ou sur Google Play.

En marge de ces trois outils, il y a Mobile Publisher pour Community Cloud qui s’adresse plus spécifiquement aux marques pour créer et gérer des communautés avec la mise en place de portails et de forums où les clients peuvent échanger sur les produits.