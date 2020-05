Cybersécurité : Arcserve et Sophos étendent leur alliance

Les fournisseurs de solutions Arcserve et Sophos étendent leur alliance avec les offres Cloud Backup pour Office 365 et UDP Cloud Hybrid sécurisées.

Moins d’un an après l’annonce de leur alliance stratégique, ArcServe (solutions et appliances de sauvegarde et récuperation de données) et Sophos (éditeur d’une cybersécurité optimisée par l’IA) étendent leur accord de protection de données dans le cloud.

L’alliance initiale portait sur la protection d’appliances Arcserve (Arcserve Appliances Secured by Sophos). Elle inclut désormais deux nouvelle solutions : Arcserve Cloud Backup pour Office 365 Secured by Sophos et Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos.

Cloud Backup

L’offre Arcserve Cloud Backup pour Office 365 Secured by Sophos repose sur les solutions Arcserve UDP (Unified Data Protection) et Sophos Intercept X Advanced for Server.

Elle est conçue pour protéger les données issues de la suite de productivité Microsoft Office 365 des suppressions inopportunes, des problèmes de programmation et des cybermenaces de sécurité, ransomwares et autres.

Et ce grâce à une sauvegarde « cloud-to-cloud » pour Exchange Online, OneDrive for Business et SharePoint Online, a indiqué Arcerve dans un communiqué.

La solution Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos est une extension de services gérés des logiciels et appliances Arcserve UDP.

La solution fournit cyberprotection, validation RPO et SLA, récupération au niveau de l’application, basculement et retour en arrière vers les clouds publics et privés.

Les deux offres sont proposées sous la forme d’un abonnement annuel.