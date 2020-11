Arnaud Lépinois, nouveau président de HP France

Changement de tête à la présidence de HP France. Arnaud Lépinois succède à Pascale Dumas qui occupait le poste depuis 2015, date de la scission avec Hewlett Packard Enterprise.

En provenance de Computacenter France où il occupait la fonction de directeur général depuis 2018, il va piloter l’activité des divisions Solutions d’Impression, Systèmes Personnels et Services de la filiale française de HP Inc.

« Je suis très fier d’accompagner HP France dans ce nouveau chapitre, même si je suis pleinement conscient des défis que l’entreprise doit relever dans cette période de mutations rapides. Avec toute l’équipe HP France, nous continuerons de soutenir nos clients et partenaires dans leur transformation numérique, en continuant d’innover et de faire preuve d’agilité et de résilience.» indique Arnaud Lépinois.

Agé de 45 ans, il est diplômé en Sciences & Technologies de l’Ingénieur à l’INSA Lyon. Il commence sa carrière en 1996 chez IBM en tant qu’ingénieur et Responsable Produits et devient en 2000, Chief Technology Officer du Groupe Inexware, racheté par le Groupe Neurones.

Entre 2005 et 2012, il crée au Canada plusieurs entreprises dont First Star International Inc, spécialisée dans la production audiovisuelle, et Groupe Communications Neuhauz Inc. En 2012, il devient Directeur des Services Managés chez Computacenter, avant d’en prendre la direction générale en 2018.