Assistant vocal basé sur l’IA : Google va procéder à des tests publics de Duplex

Google s’apprête à introduire sa nouvelle IA Duplex dans le monde réel.

On parle là de l’agent IA signé Google capable de parler comme un humain – avec des umms, des pauses et autres – tout en accomplissant des tâches de base comme fixer des rendez-vous ou réserver une table à un restaurant.

Des tests publics dès cet été

Au cours des prochaines semaines, indique The Verge, Google déploiera des tests réels de Duplex outre-Atlantique dans des circonstances limitées et spécifiques.

Google avait procédé à une démonstration de Duplex à l’occasion de sa conférence développer Google I/O en mai dernier.

Pour montrer l’avancement de son agent IA conversationnel, Google a permis à des journalistes triés sur le volet de tester Duplex.

Si ce dernier inquiète déjà et a essuyé des critiques relatives à l’éthique après la conférence Google I/O, la firme de Mountain View a pris les devants pour décrisper la situation.

Rassurer

Si Duplex inquiète, c’est qu’il est si perfectionné qu’il peut se faire passer pour un humain. C’est pourquoi, chaque appel de Duplex commencera par une brève description: “Je suis le service de réservation automatisé de Google, je vais donc enregistrer l’appel.”

Si le libellé exact de cet avertissement pourra, à la discrétion de Google, changer au fil du temps, il sera toujours question d’alerter la personne à l’autre bout du téléphone qu’il s’agit d’un système automatisé et que l’appel est en cours d’enregistrement.

De plus, Google emploie des opérateurs humains prêts à intervenir en cas d’imprévu durant un appel de Duplex.

Si ces opérateurs n’écoutent pas toujours les appels, c’est Duplex qui les avertira pour venir prendre le relais en cas de problème.

Google utilise le synthétiseur vocal WaveNet de DeepMind pour générer une voix et un rythme de parole semblables à ceux des humains et incorporer les onomatopées que l’on retrouve souvent dans le langage humain, comme les «um» ou «euh».

Un outil de Google Assistant

Duplex deviendra un outil de l’application Google Assistant que les testeurs pourront utiliser pour appeler des magasins en leur nom. Plus tard cet été, il sera également en mesure d’appeler des restaurants et des salons pour mettre en place des réservations et des rendez-vous auprès de salons de coiffure.

Une démo vidéo publiée par Google montre également qu’une fois qu’un client demande à Google Assistant de programmer une réservation, l’assistant demande des heures différentes et envoie une notification 15 minutes après la fin de l’appel.

(Photo credit: miuenski via Visualhunt.com / CC BY-NC-SA)