AssurTech : Shift Technology rejoint le club des licornes

L’éditeur français Shift Technology, qui exploite une plateforme SaaS de détection de fraudes dans le secteur des assurances a levé 220 millions de dollars lors d’un tour de table de série D mené par Advent International.

Depuis sa création en 2013 par Jeremy Jawish, Eric Sibony et David Durrleman, la start-up a obtenu 320 millions de dollars d’investissements.

« Grâce à cette très belle levée réalisée malgré la crise, Shift devient la 13ème licorne de la French Tech ! » s’est félicité Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques, dans le communiqué diffusé par la start-up.

Rappelons qu’une licorne est une entreprise en croissance qui atteint 1 milliard de valorisation, en dollars et/ou en euros selon son pays de localisation.

Elle affiche un portefeuille de plus de 100 clients, répartis dans 25 pays et compte à son actif plus de 2 milliards de sinistres analysés. Elle couvre les domaines du I.A.R.D. (incendies, accidents et risques divers), de la santé et du voyage.

Fiers d'annoncer une levée de $220M qui va nous permettre de concrétiser notre ambition de créer en France le plus important pôle mondial d'#IA dédié au secteur de l'assurance et aider ainsi les assureurs à être plus proches de leurs assurés.

Cette nouvelle levée de fonds sera notamment consacrée au recrutement de nouvelles compétences

« L’ambition est que l’équipe internationale, déjà la plus importante dans le secteur des assurances, évolue vers une équipe de 300 data scientists issus de tous horizons (grâce au dispositif French Tech Visa) » indique la start-up.