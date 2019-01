Atos lance sa solution Evidian SafeKit pour garantir la continuité des services critiques dans le cloud

Pour éviter la rupture de services critiques des organisations dans le cloud, Atos lance sa solution Evidian Safekit. 100% logicielle, elle combine réplication des données, basculement des applicatifs et répartition des charges de travail.

Plus économes, flexibles, évolutives, en quelques années, les solutions cloud sont devenues incontournables pour les organisations. Elles y ont déplacé massivement leurs services et infrastructures critiques. Mais voilà… lorsque l’on parle de services critiques, les accords de niveau de service (SLA) sont encore de 99,99 %. Insuffisant pour les entreprises les plus exigeantes.

C’est pourquoi pour garantir la continuité des services critiques hébergés dans le cloud, Atos propose Evidian SafeKit . Cette solution complète combine au sein d’un même logiciel les fonctions de réplication en temps réel des données, la répartition des charges de travail et le basculement des applications.

Conçue pour être plug & play, elle ne requiert pas d’expertise spécifique en haute disponibilité et peut être déployée sur l’ensemble des Cloud. À titre d’exemple, selon Atos, Evidian Safekit permettrait aux clients de créer leur premier cluster d’applications sur deux machines virtuelles en moins de 10 minutes.

Pour être plus précis, ce cluster gère les problèmes de pannes informatiques et assure une récupération rapide des applications. Pour le moment, Safekit fournit des modèles pour Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Photo d’illustration via Shutterstock