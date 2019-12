Atos s’offre Maven Wave, partenaire de Google Cloud

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Atos poursuit ses emplettes aux États-Unis. Le groupe français de services du numérique a annoncé mercredi acquérir Maven Wave, une société américaine de conseil en technologies qui accompagne les projets de transformation numérique d’entreprises.

Basée à Chicago (Illinois), Maven Wave propose à de grands comptes ses prestations : conseil IT, services managés, developpement applicatif cloud et mobile, expertise en analyse de données et apprentissage machine (machine learning)…

L’entreprise fait également partie des fournisseurs de services managés qui ont rejoint dès 2010 le programme partenaires de Google Cloud. Un des fournisseurs de services cloud avec lesquels Atos entretient des relations commerciales étroites. Maven Wave emploie plus de 330 personnes et son chiffre d’affaires 2019 est attendu à environ 130 millions de dollars.

Atos renforce ses liens avec Google Cloud

Après le rachat de Syntel en 2018, l’acquisition de Maven Wave « renforce notre position dans la fourniture de solutions Google Cloud » en Amérique du Nord. Ce marché « représente déjà la plus grande région pour Atos », a déclaré le directeur général du groupe, Elie Girard.

À travers cette acquisition, dont le montant reste confidentiel, Atos ambitionne donc de consolider sa présence sur le marché nord-américain des services IT orientés cloud hybride. Maven Wave, de son côté, pourra étendre ses activités en Europe et sur d’autres marchés.

La transaction doit être bouclée au premier trimestre 2020.

