AT&T et Time Warner : une méga-fusion qui en appelle d’autres

Le procès antitrust initié par le Département de la justice américain (DoJ) tourne à l’avantage d’AT&T. L’opérateur a défendu avec succès son rachat du groupe Time-Warner. Une opération à 85 milliards de dollars annoncée en 2016.

Mardi, le juge Richard J. Leon de la cour fédérale du District de Columbia a débouté le DoJ. Celui-ci a multiplié les efforts ces derniers mois pour bloquer la fusion. Mais il n’a pas été en mesure, selon le juge, de prouver que le rachat réduirait le choix des consommateurs et orienterait à la hausse les prix des services internet et de television.

AT&T et Time Warner, de leur côté, ont réaffirmé la nécessité d’un rapprochement pour mieux rivaliser avec des plateformes technologiques comme Netflix et Amazon.

Malgré tout, leur fusion va créer un géant des médias (contenus) et des télécoms (tuyaux). AT&T est l’opérateur historique américain et le second groupe de téléphonie mobile du pays derrière Verizon Wireless. Time Warner, de son côté, détient des chaînes et réseaux audiovisuels comme HBO et CNN… Cette convergence tuyaux-contenus annonce d’autres mega-fusions.

Convergence tuyaux-contenus

Les studios Disney ont annnoncé en décembre vouloir acquérir 21st Century Fox pour 66 milliards de dollars. Le câblo-opérateur Comcast envisage une contre-offre. L’opérateur T-Mobile US s’est offert Sprint pour 26 milliards de dollars… Tous pourraient profiter du feu vert donné à la fusion entre AT&T et Time Warner. Le risque de blocage par les autorités de régulation s’éloigne.

Avant le procès, Makan Delrahim, responsable de la division antitrust du DOJ, avait insisté pour que AT&T et Time Warner vendent certains de leurs actifs. Elles ont refusé. Ce refus a amené le ministère a déposé plainte en novembre dernier. Une action soutenue par la Maison Blanche.

Donald Trump, lorsqu’il était candidat, avait ouvertement critiqué ce projet de fusion verticale (entre deux groupes qui ne sont pas des concurrents directs). La relation tumultueuse entre le président américain et les médias, en particulier CNN, n’a pas arrangé les choses.

Le juge déconseille au gouvernement de faire appel après 18 mois de bras de fer et des semaines de procès.

AT&T et Time Warner ont assuré que leur alliance était indispensable pour lutter contre les géants technologiques, comme Netflix et Amazon. Ils veulent boucler la fusion d’ici la date butoir du 21 juin.

David McAtee, directeur juridique d’AT&T, a indiqué dans un communiqué vouloir conclure la fusion « au plus tard le 20 juin ». Pour rapidement proposer aux clients des contenus vidéo « plus abordables, plus mobiles et plus innovants »

(crédit photo de une © AT&T)