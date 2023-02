Applications : pourquoi faire un audit de vos actifs logiciels

La moitié du parc logiciel installé et des applications SaaS sous licence n’est pas utilisée par les collaborateurs, selon Nexthink.

Mieux appréhender le parc logiciel d’entreprises c’est l’ambition du rapport« Soft-WASTE » livré par Nexthink, spécialiste européen de l’analyse en temps réel des systèmes d’information.

Un parc de plus 6 millions de machines a été analysée de manière anonymisée, dans 8 secteurs d’activité et 12 régions.

Voici les principaux résultats mis en exergue dans le rapport :

La moitié (49,96%) du parc logiciel installé et des applications SaaS sous licence n’est pas utilisée par les collaborateurs.

Selon un sondage cité dans l’étude, seulement 5% des 200 responsables informatiques interrogés déclarent avoir une « visibilité complète » des licences logicielles utilisées par leurs employés. 78,5% des départements IT déclarent avoir une « visibilité partielle ».

Slack, Teams et Zoom sont les plus utilisés

Lorsque l’on s’intéresse à 30 des applications les plus « populaires », les licences inutilisées représentent un coût de 45 millions $ chaque mois pour les services informatiques des entreprises concernées par l’enquête. Ou 537 millions $ par an.

Les cinq applications les plus rarement utilisées (<15%) sont :

– Tableau

– Trello

– Notion App

– Spotfire

– BlueJeans

Les cinq applications les plus activement utilisés (+50%) sont :

– Slack

– Teams

– Zoom

– Webex

– Asana

Le rapport montre aussi que de nombreux travailleurs de la connaissance utilisent plusieurs applications pour un même but. 37% utilisent trois navigateurs web différents pour accéder à leurs outils SaaS et naviguer sur Internet, par exemple. Et 31% utilisent deux outils de collaboration.

Les navigateurs et les outils collaboratifs présentent donc la plus grande opportunité de réduction/consolidation des outils.

Pour mieux faire dans ce domaine, Nexthink recommande de :

– Réaliser des audits d’utilisation des logiciels

– Créer des profils numériques précis

– Suivre activement l’utilisation des applications par les collaborateurs

– Intégrer le ressenti des employés aux données d’utilisation

Et ce pour mieux négocier avec les fournisseurs de SaaS et optimiser les coûts.

* Le rapport utilise des données anonymes de clients, tous sous Windows, durant leur essai initial de Nexthink. Tous les logiciels identifiés ne sont pas forcément sous licence.

(crédit photo © Shutterstock)