Authentification forte : Cisco jette son dévolu sur Duo Security

Cisco met le focus sur l’aspect sécurité.

Dans cette optique, le groupe dirigé par Chuck Robbins a jeté son dévolu sur Duo Security pour 2,35 milliards de dollars en cash et prise de participation.

Focus sur la sécurité

Le cofondateur et P-DG Dug Song continuera à diriger Duo en tant que directeur général et rejoindra les activités de Cisco dans le domaine du réseautage et de la sécurité. Il répondra au directeur général David Goeckeler.

Quant aux 700 employés de Duo, ils vont rejoindre l’entité Security Business Group de Cisco.

Fondé en 2010 par Dug Song et Jonathan Oberheide, Duo Security est spécialisé dans le domaine de la sécurité. Son produit permet aux employés d’utiliser leur propre terminal mobile pour s’identifier avec une authentification à deux facteurs.

Cisco fournit déjà un contrôle d’accès réseau sur site via son produit ISE (Identity Services Engine). Le logiciel de Duo en tant que modèle basé sur le service (SaaS) sera intégré à Cisco ISE pour étendre ISE afin de fournir un contrôle d’accès aux applications dans le cloud.

Duo va permettre au groupe d’ajouter des services d’authentification à travers son portefeuille d’applications et les appareils en réseau des clients.

L’authentification forte comme levier de croissance

L’acquisition intervient après que Reddit ait révélé que des hackers ont réussi à contourner son système d’authentification à deux facteurs.

La sécurité est un levier de croissance pour Cisco, dans un contexte où ses revenus récurrents provenant des logiciels et des abonnements ont bondi de 38 % au cours du dernier trimestre et représentent maintenant 32 % de son chiffre d’affaires global.

Duo représente le plus gros achat depuis l’acquisition de AppDynamics pour 3,7 milliards de dollars.

Les emplettes de sécurité de Cisco incluent CloudLock, OpenDNS, Neohapsis et Sourcefire.

Duo Security était évalué à environ 1,17 milliard de dollars lors de son dernier tour de financement. La société est surtout connue pour son application d’authentification à deux facteurs qu’elle a créée pour les entreprises, et compte parmi ses plus de 12 000 clients Etsy, Yelp et Facebook.

“Dans le monde du multicloud d’aujourd’hui, la main-d’œuvre moderne se connecte aux applications métier critiques, à la fois sur site et hors site“, estime David Goeckeler, vice-président exécutif et directeur général de Cisco. «Les équipes informatiques sont responsables de la protection de centaines de périmètres différents à chaque fois qu’un utilisateur prend une décision d’accès. Les produits d’authentification et d’accès zéro-confiance de Duo intégrés à notre réseau, nos appareils et nos plateformes de sécurité cloud permettront à nos clients de proviennent d’environnements de nuages multi-hybrides. ”

(Crédit photo : @Cisco)