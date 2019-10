Automatisation : Appian porte Robotic Workforce Manager sur UiPath

Le spécialiste du développement low code a confirmé la disponibilité de sa solution Appian Robotic Workforce Manager for UiPath. Un outil de gestion de la main d’oeuvre numérique et d’optimisation des interactions entre humains et robots logiciels.

La solution est née d’un partenariat technologique annoncé en mai 2019 entre la plateforme Appian et la solution d’automatisation robotique des processus (RPA) d’UiPath.

« Notre alliance avec Appian, portée par une intégration bidirectionnelle ‘no-code’, permet à nos clients communs d’intégrer facilement leurs initiatives de RPA et de gestion des processus métiers », déclarait alors Param Kahlon, directeur produits chez UiPath.

L’entreprise propose à ses utilisateurs une fonctionnalité nommée Appian Activity pour accéder à l’offre. Appian, de son côté, a publié un plug-in d’intégration no-code pour UiPath.

Avec Appian Robotic Workforce Manager for UiPath, les clients des deux groupes peuvent donc obtenir une visibilité étendue de l’activité des effectifs et optimiser les efforts d’automatisation. Les industries sont ciblées.

Appian met en avant les fonctionnalités suivantes :

– La génération de tableaux de bord prédéfinis pour gérer et suivre en temps réel les activités des robots depuis une application web ou mobile ;

– La gestion automatisée des cas et des exceptions ;

– Le traitement automatique des déploiements RPA ;

– L’activation à la demande ou planifiée de la RPA.

L’initiative s’inscrit dans le prolongement d’accords similaires négociés par Appian avec Blue Prism et Automation Anywhere, d’autres références de la RPA.

(crédit photo © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.