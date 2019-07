Automatisation : Capgemini lance une plateforme à grande échelle

Capgemini vient d’annoncer une nouvelle offre de service pour l’automatisation à grande échelle.

Baptisée Capgemini Intelligent Automation Platform (CIAP), il s’agit d’une plateforme cloud qui intègre des accélérateurs, des cas d’usage et des robots sectoriels dont les entreprises peuvent se servir pour automatiser le traitement de données structurées et non structurées issues de leurs opérations ou des départements IT.

CIAP est une plateforme “plug and play” et agnostique, souligne Capgemini, qui précise que l’automatisation qu’elle apporte est intégrée de bout en bout, au niveau des applications, des opérations informatiques et commerciales.

Selon une étude conduite par le leader français des services numériques, seulement “16 % des entreprises mettent actuellement en œuvre des cas multiples d’utilisation à l’échelle” et ce alors que “l’automatisation pourrait permettre des économies de l’ordre de 32 à 165 milliards de dollars dans les secteurs de l’automobile, du commerce de détail, des utilities et de l’industrie manufacturière”.