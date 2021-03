Automatisation : Cegid croque Dhatim

Cegid poursuit sa stratégie de croissance externe pour renforcer ses actifs sur le cloud.

Après Cedricom ( en février) et Koalabox (en décembre 2020), l’éditeur lyonnais spécialiste des métiers du chiffre et du retail, rachète Dhatim. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Créée en 2008, Dhatim est l’éditeur de deux logiciels accessibles en mode SaaS basés sur la reconnaissance optique de caractères (OCR) et le Machine Learning (ML) et destinés aux marchés de la saisie des factures et du contrôle des déclarations de salaires. Il revendique 400 clients dont une majorité de cabinets d’experts comptables. Son effectif compte 15 salariés.

Le premier – Conciliator Expert – » est une offre de saisie, traitement et stockage des écritures comptables entièrement automatisée pour les professionnels de la comptabilité et les experts-comptables. Basée sur une puissante technologie d’IA, cette solution est utilisée par plus de 500 cabinets » explique Cegid. Quant au second – Conciliator Pay – » c’est une solution entièrement automatisée utilisée pour contrôler, recouper, optimiser la paie et les déclarations sociales nominatives (DSN). Elle permet de vérifier les fiches de paie, de repérer les erreurs potentielles et d’optimiser les déclarations. » précise l’éditeur lyonnais.

Dhatim ne publie pas ses chiffres et a levé 2,5 millions € en 2016 auprès d’Amundi Private Equity Funds.