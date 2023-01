Automatisation : la croissance débridée du low code

Le cabinet Gartner a livré ses prévisions de croissance du développement applicatif low code pour 2023.

Le marché mondial des technologies de développement low code pourrait atteindre 26,9 milliards de dollars sur l’année en cours, selon le cabinet d’études. Les revenus cumulés des fournisseurs de solutions « à faible code » progresseraient ainsi de 19,6% par rapport à 2022.

La croissance à deux chiffres à venir s’explique par l’engouement pour le low code des organisations, au-delà de leurs seules équipes techniques. La diffusion de « l’hyperautomatisation » et les déploiements d’architectures et applications composables contribuent également à la dynamique, a relevé Gartner.

Une aubaine pour les principaux fournisseurs du marché, parmi lesquels Mendix, Microsoft, OutSystems, ServiceNow, Salesforce, Appian ou encore PegaSystems.

Quels sont les segments du marché les plus dynamiques ?

LCAP et CADP d’abord

Plateformes d’applications low code (LCAP), plateformes d’automatisation et de développement dit « citoyen » (CADP), solutions d’automatisation des processus (BPA), technologies de développement multi-expérience (MDXP), RPA (automatisation robotique des processus), plateformes d’intégration cloud (iPaaS)…

Les technologies LCAP constituent le segment le plus étendu en valeur (près de 10 Md$ sont anticipés cette année).

Cependant, ce sont les plateformes CADP qui afficheraient la plus forte croissance (plus de 30% de croissance attendue cette année 2023).

Pour quels usages ? L’automatisation des flux de travail (workflows), la création de formulaires web et de rapports, le rapprochement de données entre différents logiciels en tant que service (SaaS) ou encore la création de visualisation de données, essentiellement.

Autant d’usages et de solutions qui, selon Gartner, s’inscrivent dans un ensemble plus vaste de logiciels qui servent de socle technique à « l’hyperautomatisation ». Ce même marché pourrait peser 720 milliards de dollars cette année, selon la société d’analystes.

« Le coût élevé de talents technologiques [locaux] et [l’accès à] une main-d’œuvre hybride ou sans frontières contribuent à l’adoption croissante de technologies low code », a déclaré Jason Wong, vice-président et analyste Software Design & Development chez Gartner.

Aussi, à horizon 2026, la base mondiale d’utilisateurs d’outils de développement low code serait constituée à 80% de développeurs non professionnels et d’utilisateurs métiers, soit 20 points de plus par rapport à 2021.