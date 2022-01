Automatisation et emploi : pourquoi l’Europe peut mieux faire

L’hypothèse d’un remplacement systématique d’emplois par des applications d’intelligence artificielle (IA) et des robots est à nouveau écartée.

La situation reste toutefois préoccupante, relève Forrester dans ses nouvelles prévisions sur l’avenir du travail* en Europe.

Voici 4 des principaux points à retenir :

1. Au moins 25% des emplois sont menacés par l’automatisation dans 5 pays d’Europe – France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Dans cette Europe « des 5 », 12 millions d’emplois fortement automatisables seraient perdus, à horizon 2040.

3. Les emplois associés à des tâches répétitives et routinières, administratives et de production, sont les plus exposés. Ils représentent 38% des emplois en Allemagne, 34% en France et 31% au Royaume-Uni, selon l’étude.

4. Les créations de nouveaux emplois pourraient compenser les destructions. Les secteurs des technologies de l’information et ceux associées à la transition écologique seraient les mieux lotis. En outre, jusqu’à 9 millions de nouveaux emplois « verts » seraient créés sur la période, selon la société d’analystes de marché.

« La perte de productivité due à la pandémie de Covid-19 pousse les entreprises à automatiser davantage de processus et à renforcer le travail à distance », déclare Michael O’Grady, analyste chez Forrester. « La pandémie n’est cependant qu’un facteur qui façonnera l’avenir du travail en Europe au cours des deux prochaines décennies ».

Les gouvernements et les employeurs européens auraient donc intérêt à automatiser davantage pour renforcer la compétitivité et gérer le recul de leur population active.

* Future Of Jobs Forecast, 2020 To 2040 (Europe-5) .

