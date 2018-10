Automatisation : quand les entreprises négligent la montée en compétences

Les grandes entreprises se tournent en priorité vers l’automatisation pour améliorer la qualité de leur offre (pour 43% des répondants) et obtenir des gains de productivité. (37%). Mais elles négligent la question de la montée en compétences de leurs équipes

C’est ce que montre un rapport du Capgemini Research Institute. Il est basé sur uen enquête menée auprès 2000 professionnels, dont 800 cadres dirigeants de plus de 400 grandes groupes dans le monde (« Upskilling your people for the age of the machine »).

Pour 58% des dirigeants et 54% des collaborateurs interrogés, l’automatisation n’a pas encore permis d’augmenter la productivité au niveau escompté.

Pour mieux faire et mettre à niveau leurs équipes, 91% des organisations s’appuient sur un plan de formation. En revanche, 10% seulement ont opté pour un programme dédié de montée en compétences.

Parfois sceptiques sur certains aspects de ces programmes, 54% des collaborateurs pensent tout de même qu’ils leur ont donné l’occasion de « se délester d’activités répétitives ». Ils sont plus nombreux encore, 62%, à estimer que ces programmes leur ont permis « d’éviter le licenciement ».

Ce taux n’est pas négligeable à l’heure des débats concernant l’impact de l’automatisation, ses machines et ses applications d’intelligence artificielle (IA), sur l’emploi.

Une économie de 90 millions de dollars par an ?

Si l’hypothèse d’un remplacement systématique d’emplois par des robots et applications d’intelligence artificielle (IA) est écarté, le cabinet de conseil McKinsey estime dans un scénario médian que 15% des emplois dans le monde seront impactés à horizon 2030.

Pourtant, les entreprises tardent à mesurer cet impact sur leurs propres effectifs, souligne Capgemini dans son rapport. 60% des dirigeants et responsables RH reconnaissent même que l’impact de l’automatisation sur leurs employés ne fait pas partie des principales considérations lors de la définition d’une stratégie d’automatisation au sein de leur organisation…

Selon Capgemini, les groupes de plus de 50 000 employés qui ont investi dans un programme de montée en compétences peuvent espèrent économiser 278 millions de dollars de plus en trois ans que les groupes de même taille qui n’ont pas investi.

crédit photo : shutterstock.com