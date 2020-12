Automatisation : le « oui, mais » des DSI français

L’ESN Axians, en partenariat avec Red Hat et Rubrik, a publié les résultats d’une enquête* française sur l’automatisation de la production informatique. 210 responsables IT, chefs de projets et consultants de moyennes et grandes entreprises ont été interrogés en 2020.

Quels sont les principaux enseignements du sondage ?

50% des répondants ont observé une hausse de la charge de travail avec la généralisation du télétravail sur l’année. Les datacenters (mentionnés par 76% du panel) et les clouds privés (42%) ont davantage mobilisé les équipes IT, que le cloud public (22%).

Dans ce contexte, l’automatisation pilotée par les responsables des systèmes d’information (DSI) s’est accélérée. Tous les services IT sont concernés. Les plus souvent cités sont : la sauvegarde et l’archivage (94%), la gestion des configurations (86%), les services et applications métiers (86%), l’équipement réseau (79%) et l’approvisionnement des ressources (70%).

Qu’en est-il des outils d’automatisation les plus populaires ?

vRealize, Ansible, Puppet…

VMware vRealize (56%), Red Hat Ansible Automation Platform (35%) et Puppet (16,5%) sont les applications d’automatisation IT auxquelles les répondants font « le plus confiance ».

Les DSI attendent de leurs outils d’automatisation qu’ils soient simples d’utilisation, intégrés avec les processus de sécurité, associés à des interfaces de programmation (API). Et ce pour : standardiser le processus d’exploitation IT (pour 79% des répondants), reduire les délais de production (66%) ou encore optimiser le support technique (52%).

Toutefois, des coûts de maintenance jugés trop élevés (64%), une dépendance aux fournisseurs (59%) et la perte de compétences techniques en interne (53%) peuvent freiner l’adoption plus étendue de ces outils. Pourtant, de nombreux domaines peuvent « assez rapidement » profiter des bénéfices de l’automatisation, a relevé Axians France.

C’est notamment le cas des services DevOps et CI/CD (intégration/déploiement continus) qui concentrent la plus forte proportion de projets d’automatisation en cours (44,6%).