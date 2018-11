Automatisation : la RPA et ses robots logiciels pèseraient 2,4 Md$ en 2022

L’adoption des technologies d’automatisation robotique des processus (RPA, Robotic Process Automation) progresse à un rytme accéléré dans le monde, selon Gartner.

La société d’études prévoit que 60% des entreprises réalisant plus de 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel auront déployé des logiciels RPA d’ici la fin 2018.

À horizon 2022, 85% des grandes entreprises seraient concernées.

Dans ce contexte, les dépenses mondiales en logiciels RPA devraient peser 680 millions de dollars cette année, puis atteindre les 2,4 milliards de dollars en 2022.

Le marché afficherait ainsi une croissance moyenne de 57% par an sur la période.

RPA et ROI

Le cabinet estime que les tarifs moyens des offres RPA baisseront de 10% à 15% d’ici 2019. Les entreprises ont aussi de fortes attentes concernant la productivité et l’optimisation de coûts de main d’oeuvre. C’est ce que relève Cathy Tornbohm, vice-présidente du Gartner.

La banque/assurance, les services d’utilité publique et les télécoms sont les secteurs les plus demandeurs. « Leurs entreprises peinent parfois à combiner les différents éléments de leurs systèmes RH et comptables. Et se tournent alors vers des solutions RPA pour automatiser des tâches ou des processus manuels existants », a souligné l’analyste.

Malgré tout, des obstacles au déploiement réussi de la RPA existent. Ainsi, utiliser l’automatisation robotique dans le seul but de réduire les coûts de main-d’œuvre ne suffit pas pour obtenir un retour sur investissement (ROI) solide, selon Gartner.

Il revient aux entreprises de déterminer si la RPA et des alternatives hybrides dopées à l’intelligence artificielle (IA) répondent à leurs besoins…

Sans sacrifier les exigences de sécurité et de conformité du marché.

(crédit photo © shutterstock)