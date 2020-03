Avast : porte ouverte au code malveillant ?

Avast vient de désactiver à distance l’une des composantes de son antivirus.

Cette décision fait suite à un avertissement signé de l’équipe Google Project Zero.

La composante en question est un interpréteur JavaScript. Elle fait partie du moteur d’analyse antivirus. Plusieurs indices suggèrent que son implémentation remonte à 2009.

Wow – Avast decided to disable their JavaScript interpreter globally!

The vulnerability report they mention wasn’t just me, it was a Project Zero collaboration with @natashenka 🔥🔥🔥

I think this is the right decision, it was a *lot* of attack surface. https://t.co/iFyry17HD0

— Tavis Ormandy (@taviso) March 11, 2020