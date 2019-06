5G : 4 avantages à attendre en entreprise

Sur le plan technologique, la 5G est définitivement un des sujets clés de cette année. Actuellement, les opérateurs français réalisent des tests dans plusieurs villes de l’Hexagone et l’Arcep se prépare à organiser des enchères pour l’attribution des licences 5G qui auront lieu cet automne.

Les avantages de la 5G sont indéniables : une vitesse de téléchargement et un temps de latence considérablement réduits, une localisation plus précise des utilisateurs et un service de navigation amélioré.

Selon une étude menée par Ericsson, un tiers des détenteurs de smartphones dans le monde souhaitent basculer immédiatement ou dans les six mois vers un opérateur 5G.

D’ici 2022, le nombre d’abonnements est déjà estimé à un demi-milliard ! Mais si l’on parle beaucoup des avantages de la 5G pour les particuliers, quels seraient ces derniers pour le monde de l’entreprise ?

1. L’optimisation du travail mobile et à distance

Le rôle clé que joue la 5G pour les entreprises est avant tout lié à l’optimisation des capacités de travail à distance, permettant à toutes les parties prenantes de travailler de manière plus rapide, efficace et productive et ce n’importe où.

En effet, plus lent, le réseau 4G est parfois responsable de la baisse de la productivité des professionnels technomades, notamment sur les plates-formes mobiles et plus particulièrement dans le cadre de la visioconférence : à plus de deux interlocuteurs, la vidéo peut vite devenir saturée car elle requiert parfois plus de données qu’un smartphone ne peut gérer.

Avec la nouvelle vitesse de communication de la 5G, les collaborateurs d’une entreprise pourront facilement participer à une visioconférence sans coupure. Cette quasi instantanéité des échanges pourrait à long terme, changer la manière de travailler à distance en rendant les salariés plus flexibles puisque joignables à n’importe quel moment. Le contact régulier entre collaborateurs pourrait par exemple offrir un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

2. L’amélioration de la vitesse de transfert

Les débits en 5G sont jusqu’à 10 fois plus élevés que ceux de la 4G, avec une vitesse moyenne de téléchargement multipliée par 7 ! Cette nouvelle vitesse de communication permet de réaliser des opérations encore plus complexes, telles que télécharger des fichiers volumineux, les éditer de façon collaborative et les partager à partir d’un smartphone ou un appareil

mobile. On imagine ainsi facilement des collaborateurs profiter de toutes les suites Microsoft et Adobe directement via leur téléphone portable, à partir du réseau 5G de l’entreprise.

3. Un apprentissage interactif plus accessible

La 5G pourrait rendre les outils éducatifs encore plus interactifs et pertinents en permettant aux collaborateurs de suivre une formation professionnelle à distance et même d’interagir en temps réel avec leurs formateurs. Le débit plus élevé promis par la nouvelle technologie permet la transformation de contenus qui pourront être partagés en réalité augmentée ou virtuelle. La 5G permet aussi d’assurer une qualité vidéo optimale (en 4K par exemple), ainsi que le partage de contenu 4K full-motion.

4. Repousser les frontières des entreprises en garantissant la sécurité des données

La technologie 5G offre aux collaborateurs une connexion internet universelle, peu importe où ils se trouvent. Cela signifie aussi l’extension des réseaux de l’entreprise au-delà du strict périmètre des bureaux. Dans ce cas de figure, les VPN ne sont plus nécessaires, l’objectif est maintenant de pouvoir mettre en place une infrastructure 5G suffisamment sécurisée, à l’image des réseaux Wi-Fi en entreprise. L’accès au réseau d’entreprise à distance pour les employés pourrait donc être amélioré en réduisant les temps de latences, tout en permettant à ces derniers d’accéder aux ressources à distance.

La 5G peut offrir aux entreprises un niveau de productivité, de connectivité et de collaboration optimal pour pouvoir maximiser leur potentiel tout en ouvrant le champ à de nombreuses opportunités. Le véritable défi aujourd’hui reste pour l’Europe de pouvoir offrir un véritable marché européen de la 5G, afin d’accélérer le développement des territoires et maintenir son positionnement stratégique sur le marché numérique mondial.