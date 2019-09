Adopter la Production as a Service, pour franchir la ligne d’arrivée de la transformation

Le DevOps, l’infrastructure et le monitoring, sont les piliers indispensables dans la chaîne de production d’une application encore souvent sous-estimés. Ils favorisent pourtant l’innovation, la motivation des équipes et impactent le « time to market ». Aujourd’hui, les DSI doivent s’emparer du sujet.

La transformation de la production permet d’injecter plus de fluidité et de performance dans le travail des équipes lors de la création des produits numériques. Une fluidité qui impacte directement le “time to market” de l’entreprise en devenant plus réactive au besoin du marché.

La production doit pour cela intervenir en amont des projets, et plus uniquement en aval.

Elle doit également se transformer en “Production as a Service” afin de permettre à toutes les équipes – qui font partie du développement d’un projet digital – d’avoir à disposition les services et outils nécessaires pour créer de nouvelles fonctionnalités rapidement, corriger des bugs, assurer un provisionning d’environnement sur mesure et une livraison souple.

En parallèle, elle permet une surveillance accrue de la production sur trois niveaux : fonctionnelle (parcours client), technique (qualité du code) et infrastructure (consommation des ressources). Les équipes deviennent dès lors plus autonomes dans la conception et les corrections.

Mais adopter la “Production as a service” implique en conséquence une plus grande responsabilisation. Les équipes ont la main mise sur leurs environnements, elles s’approchent d’un fonctionnement « You Build It, You Run It ». L’innovation utile se met ainsi en place et crée un environnement propice à l’expression et à la co-création.

Comment construire ces services internes ?

Chaque entreprise est unique. La mise en place de la “Production as a Service” ne peut se faire que sur mesure. Les DSI peuvent avant tout initier une veille technologique et s’inspirer des retours d’expérience qui mettent en avant les succès comme les échecs.

Netflix, par exemple, est l’une des entreprises qui communique le plus sur ces sujets.Tout au long de cette construction, il est important d’adopter une démarche UX qui définira les process opérationnels et les services associés à créer.

Concernant les outils techniques, ceux Open Source – avec une forte communauté pour bénéficier de ces expériences – seront de redoutables alliés pour gravir la première marche. Enfin, dans le cas d’un accompagnement externe, il vaut mieux s’orienter vers des entreprises qui combinent à la fois les compétences en transformation organisationnelle et technique à l’expérience concrète du terrain.

Connaître les risques pour progresser

Cette accélération créée par l’usage des services de production entraîne un changement de rythme pour l’entreprise. Elle ne sera prête à changer seulement si elle met en place des actions.

Tout d’abord, il faut penser à une communication efficace, à destination des utilisateurs, sur les nouvelles fonctionnalités disponibles et prévoir un accompagnement du métier sur les nouvelles possibilités de la production. Des périodes de formation régulières pour garantir une adoption des nouveaux outils livrés pour les utilisateurs finaux sont également indispensables.

De plus, cette transformation implique une réorganisation interne faisant évoluer ou disparaître certaines fonctions.. Le département RH devra accompagner ce changement. La gestion des compétences et le recrutement de nouveaux profils seront deux challenges humains à adresser.

Enfin, la surveillance et la traçabilité des processus donneront accès à une multitude d’informations supplémentaires sur toutes les activités des applications. L’entreprise devra être en mesure de valoriser ses données afin d’identifier tous les leviers à activer pour accroître leur performance.

Dans cette nouvelle organisation de la production, les entreprises innovent vers plus d’autonomie d’équipe, plus de services et plus de rapidité business. Le PaaS devient alors la solution ultime, le PaaS comme “Plateforme as a Service”, certes, mais aussi comme “Production as a Service”.