Adoption du cloud : comment mesurer l’efficacité

Certaines entreprises ont rapidement compris la valeur des services cloud et pour mieux visualiser la progression de leur adoption du cloud, elles ont longtemps utilisé des indicateurs de performance clés (KPI).

Cependant, mesurer et suivre l’efficacité des initiatives d’adoption du cloud requiert un certain savoir-faire et il est important de connaitre les défis et les bonnes pratiques afin de mesurer au mieux les progrès. Il est également important de comprendre et savoir interpréter les KPI pour mieux les utiliser lors de prise de décisions et pour apprendre à éviter les pièges.

Deux principes sont essentiels à l’adoption réussie du cloud. Tout d’abord, il est important de choisir les bons KPI pour suivre la progression vers les objectifs souhaités. Ensuite, l’exploitation dans le cloud exige des entreprises qu’elles repensent et adaptent leurs processus sur site pour tirer pleinement parti des capacités du cloud.

Les défis courants dans le suivi de l’adoption du cloud

Le cloud n’est pas une stratégie en soi ; c’est en revanche un outil remarquablement puissant pour atteindre des résultats commerciaux. Une erreur fréquente consiste à considérer l’adoption du cloud comme une simple initiative « technologique », alors que les objectifs clés sont souvent d’améliorer l’agilité de l’entreprise, la résilience opérationnelle et la productivité du personnel et de réduire les coûts.

Dans ce cas, toute tentative de mesurer les progrès de l’adoption du cloud doit être plus poussée que les simples mesures opérationnelles informatiques et doit être liée à aux principaux objectifs commerciaux de l’entreprise. La question se pose alors de savoir si les objectifs commerciaux sont clairement connus et sans ambiguïté. Malheureusement, il est fréquent de constater que les dirigeants ont des opinions fortes mais contradictoires sur les objectifs d’adoption du cloud.

En outre, chaque entreprise est complexe, unique et le rythme de transformation et de maturité varie.

Le cloud a entraîné une modification des pratiques commerciales, par conséquent, les mesures de progrès doivent également changer pour s’aligner sur cette évolution. Prenons l’exemple d’une équipe d’infrastructure informatique, dont la réactivité est mesurée par la rapidité avec laquelle elle résout les tickets soulevés par les équipes d’application pour provisionner l’infrastructure.

Dans un environnement sur site, une mesure courante est le nombre de tickets non résolus dans leur file d’attente. Dans le cloud, nous nous efforçons de permettre aux équipes chargées des applications de provisionner l’infrastructure par elles-mêmes (self-service) sans avoir besoin d’émettre des tickets. Par conséquent, nous mesurons l’efficacité en suivant le nombre de processus automatisés et dont le libre-service est activé.

Voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte lors du suivi de l’efficacité de l’adoption du cloud.

> Choisissez les bons KPIs

Lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec une planification stratégique efficace, les KPIs aident les organisations à comprendre leurs performances et à corriger le tir si besoin. Les KPIs permettant de déterminer le succès de l’adoption du cloud sont ceux qui mesurent si les objectifs que vous avez fixé lors l’adoption du cloud ont été atteints.

Le défi d’aujourd’hui n’est pas de trouver davantage de KPIs, mais plutôt de choisir ceux qui sont les plus pertinents et les plus utiles pour l’entreprise. Le plus souvent, un seul KPI ne donne pas une image complète de la performance. Par exemple, si votre objectif est d’améliorer la disponibilité du système, le simple suivi des heures de disponibilité ne suffit pas. Vous devrez également mesurer le nombre de fois où le système est hors ligne.

Les indicateurs de performance clés ne doivent pas nécessairement être parfaits au départ et ne doivent pas être exhaustifs. Commencez par définir des KPIs liés aux objectifs les plus importants, puis affinez-les et élargissez-les au fil du temps. Enfin, pour mesurer les progrès, il faut disposer d’un cadre de référence qui indique votre niveau de performance actuel. Sans ce cadre de référence, la mesure des progrès est inutile.

> Concentrez-vous sur la mesure de la valeur commerciale, et pas seulement sur les mesures technologiques

Nous devons passer de mesures axées sur les processus à des mesures axées sur les résultats. Par exemple, il est bien plus important de mesurer l’impact sur l’activité (transactions clients ratées, impact des défaillances sur le chiffre d’affaires ou heures perdues par les employés) de l’indisponibilité du système que de mesurer uniquement le temps de fonctionnement ou les heures d’indisponibilité.

Cependant il est également indispensable de mesurer les activités qui stimulent les performances et pas seulement les « résultats ». Les bons KPIs mesurent la façon dont vous progressez vers votre objectif commercial, mais ils ne sont pas eux-mêmes les objectifs commerciaux.

La loi de Goodhart, du nom de l’économiste britannique Charles Goodhart, est souvent formulée comme suit : « Lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure ».

Cette loi explique que lorsqu’une mesure est utilisée comme un indicateur de performance, elle cesse inévitablement de fonctionner comme tel, car les gens commencent à la manipuler.

> Repenser les anciennes mesures dans le cloud

En raison des possibilités offertes par le cloud, nous devons repenser la manière dont nous mesurons les progrès. Par exemple, dans le modèle traditionnel, la stabilité du système est généralement mesurée de manière réactive, c’est-à-dire en suivant le nombre d’incidents après leur apparition.

Dans le cloud, c’est l’inverse : grâce aux outils de surveillance et d’instrumentation avancés du cloud, l’accent est mis sur le nombre d’incidents qui ont été « empêchés de manière proactive », incitant les équipes à adopter le bon comportement pour réduire les temps d’arrêt.

> Exploiter les capacités du cloud

Le suivi de l’adoption du cloud nécessite une approche axée sur les données. Le cloud s’accompagne d’outils, d’automatisation et de tableaux de bord permettant de collecter des données de performance, ce qui, dans un monde sur site, nécessite un investissement important. Outre la facilité de collecte des données, le cloud fournit des outils permettant d’obtenir des informations avec peu d’efforts, qui peuvent être utilisées pour mesurer et maintenir les performances.

Le cloud vous permet également d’être plus ambitieux. Le temps est révolu où l’infrastructure devait être prévue plusieurs années à l’avance avec une marge pour les imprévus et où l’architecture devait être « à l’épreuve du temps » pour prendre en charge les changements imprévus.

Dans le cloud, l’infrastructure peut croître ou décroître automatiquement pour s’adapter à l’évolution des besoins de l’entreprise. Grâce à cette flexibilité vous pouvez vous permettre de fixer des objectifs qui sont juste à la limite de l’impossible. Même si vous ne les atteignez pas, vous aurez quand même appris et évolué au cours du processus et vous aurez créé une nouvelle dynamique.