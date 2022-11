Cinq choses que les DSI devraient faire en 2023

Difficile à croire, mais 2023 arrive à grand pas. Après avoir fait face à la crise sanitaire en 2020, l’attention générale s’est portée sur la nouvelle année à venir avec pour espoir qu’elle soit celle d’un « nouveau normal ». Ce qu’aucun d’entre nous ne savait alors, mais que nous acceptons pleinement aujourd’hui, c’est que cette nouvelle normalité continue d’être marquée par une forte instabilité mondiale.

Outre l’incertitude économique et politique persistante, celle-ci est également alimentée par l’adoption du télétravail, la fréquence croissante des cyberattaques ou encore les réglementations de plus en plus complexes en matière de sécurité, de finance et d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

S’il ne fait aucun doute que l’objectif initial de nombreux DSI, en réponse à ces problématiques, sera d’assurer la survie et la conformité de l’entreprise à court terme, il est vital de ne pas perdre de vue les objectifs à long terme : la transformation numérique.

Aussi chaque DSI devrait se pencher en 2023 sur cinq points essentiels :

1 – Investir dans la résilience et la flexibilité pour faire face à l’imprévu

Si l’année dernière nous a enseigné une leçon importante c’est que la capacité à s’adapter rapidement au changement est la clé de la réussite en période de crise. Il est évidemment beaucoup plus facile d’y parvenir avec une stratégie de type « cloud first », pourtant, deux tiers des charges de travail informatiques restent sur site.

Bien sûr, cela est compréhensible : garder ses informations sur un ordinateur central donne le sentiment de mieux les contrôler, ce qui est d’autant plus important lorsque l’on opère dans des environnements hautement réglementés. Néanmoins, le changement et l’innovation menés par les mainframes prennent des mois, dans un monde où chaque seconde compte.

Il est également extrêmement coûteux d’évoluer vers des technologies comme l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning qui permettront à l’entreprise non seulement de réagir, mais aussi de prévoir et d’anticiper. C’est pourquoi Gartner prévoit que d’ici 2027, environ la moitié des entreprises utiliseront des plateformes de cloud industriel pour accélérer plus de 50 % de leurs initiatives commerciales clés. L’année dernière, ce chiffre était inférieur à 10 %.

En 2023, tous les DSI devront investir dans des solutions de cloud sécurisées dans lesquelles ils pourront avoir confiance. Il faudra être en mesure de s’adapter et d’évoluer plus rapidement qu’auparavant.

2 – Préparer les talents de demain

Avec la pression exercée sur les entreprises pour qu’elles performent plus efficacement, tout en répondant à des demandes de plus en plus complexes de la part des clients, la guerre des talents est loin d’être terminée. Il n’est donc pas surprenant que 94 % des cadres supérieurs de la tech affirment que la recherche et la rétention de talents sont des tâches devenues de plus en plus importantes dans leur quotidien.

Alors que le marché des profils tech est plus hyperconcurrentiel que jamais, attirer et retenir les talents est aujourd’hui un facteur clé pour les entreprises souhaitant prospérer l’année prochaine.

Malheureusement, pour ceux qui dépendent encore largement des mainframes, souvent construits sur un langage hérité des années 1950 et 1960, ce problème est encore plus important. La vieille garde qui parle ces langages COBOL est bien avancée dans sa retraite, et les jeunes développeurs choisissent plutôt de se concentrer sur des technologies plus récentes, plus attirantes et plus innovantes.

Plutôt que d’essayer de recruter des profils formés à des technologies vieillissantes, il faut investir dans le futur et passer à Azure. La bonne nouvelle, c’est que si les grands acteurs du marché continuent à se débarrasser discrètement de leurs talents dans une tentative désespérée de réduire les coûts, une foison de profils formés et talentueux seront disponibles.

3 – Réduire les coûts sans compromettre la continuité

Il va sans dire qu’en période d’incertitude, cette phrase fait partie de presque toutes les conversations. Alors que les DSI s’attendent à ce que les budgets informatiques augmentent de 5,1 % en moyenne en 2023, cela reste inférieur au taux d’inflation prévu de 6,5 % et il sera donc important de dépenser efficacement, tout en fournissant de la valeur.

C’est ce que disent de nombreuses entreprises, qui parlent également de la pression qu’ils subissent pour réduire les coûts sans pour autant réduire les services ou les engagements stratégiques, c’est-à-dire faire plus avec moins. Il existe bien sûr de nombreuses façons d’y parvenir : réévaluer les contrats des fournisseurs, retarder les achats de technologies et réduire les embauches.

Cependant, il est aussi judicieux de mettre hors service des infrastructures obsolètes et redondantes, comme des ordinateurs centraux coûteux, et transférer les activités vers le cloud, où vous pouvez garantir une réduction des coûts d’au moins 50 %. Un chiffre qui ferait sourire n’importe quel PDG.

4 – Continuer à abattre les silos pour innover plus efficacement

Les directeurs de la technologie et des systèmes d’information sont formels et unanimes : c’est toujours une priorité absolue. Bien sûr, le niveau d’innovation dépendra de votre organisation et du secteur dans lequel vous travaillez, mais une expérience client prédictive, immersive et en temps réel transcende à peu près tout.

Quel que soit le degré de maturité de l’entreprise, il sera essentiel d’investir dans les Superapps, l’IA adaptative et la préparation au Metaverse, autant d’éléments que Gartner a cité dans son top 10 des tendances technologiques stratégiques pour 2023. Les recherches montrent que la plupart des entreprises consacreront une part importante de leur budget informatique à ces technologies, les investissements en logiciels devant augmenter de 11,3 %, contre seulement 3,4 % pour les systèmes de centres de données.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, si la R&D va dans une direction, pourquoi aller dans l’autre – c’est de la folie. Rester focalisé sur une stratégie imaginée autour de l’ordinateur central, sur site, c’est choisir de freiner la transformation de l’entreprise, son agilité et la réduction des coûts.

5 – Prendre part aux conversations autour de l’ESG

La durabilité environnementale continue de grimper dans les rangs des priorités stratégiques des PDG. Le cabinet Gartner la place désormais au huitième rang, contre le treizième en 2020. Les DSI ont un rôle évident à jouer dans ce domaine, car la capacité d’accéder à des données transparentes et fiables est essentielle pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

L’informatique est donc vitale au succès de toute stratégie ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Il est également important pour les DSI de s’assurer que la stratégie informatique globale de l’entreprise tienne bien compte de son propre impact environnemental et tente de le réduire autant que possible, lorsque cela est possible. La meilleure façon de prendre place à la table ESG est de s’assurer que vos données se trouvent dans un environnement permettant de fournir ces informations en temps réel, en utilisant le moins d’énergie et de ressources possible.

Si les dernières années d’instabilité nous ont appris quelque chose, c’est que ceux capables de réagir plus rapidement sont ceux qui s’en sortent le mieux dans des crises. Avec au moins 12 à 18 mois supplémentaires de chaos à l’horizon, il est temps pour les dirigeants d’être honnêtes avec eux-mêmes et de prendre des mesures définitives en matière de recrutement, d’agilité, de réduction des coûts, d’innovation et de durabilité. Ceux qui ne le feront pas auront peu de chances de s’en sortir.