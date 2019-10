COBOL : 60 ans de succès au service des entreprises

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alors qu’en cette rentrée 2019 le COBOL fête son 60ème anniversaire, nombreuses sont les voix à saluer ce langage, dont le succès dans le temps, a de quoi faire rougir.

Dans un monde où tout devient obsolète presque aussi vite qu’il apparait, COBOL, une technologie qui a précédé Microsoft Windows, UNIX, Java et Linux, fait figure de référence.

COBOL : le langage business de référence facile à lire

COBOL, que l’on traduit par Common Business Oriented Language, est né en 1959 aux Etats-Unis et continue aujourd’hui d’être le langage de référence pour de nombreux secteurs d’activités comme la banque, le commerce et l’assurance.

Un temps envisagé sous le nom de BUSY (Business System), INFOSYL (Information System Language) ou COCOSYL (Common Computer Systems Language), c’est finalement l’acronyme COBOL qui réussira à s’imposer.

Au service de certains des plus grands systèmes informatiques dans le monde, le langage roi des mainframes est également très présent dans le secteur de la santé. Son statut unique – sur un marché technologique où les innovations font la loi – a fait de lui le langage back-office de référence qu’aucune technologie n’a su remplacer.

À la création de COBOL, l’objectif était d’établir un moyen pour communiquer plus efficacement avec les ordinateurs. Tandis que les développeurs voyaient à l’époque le besoin grandissant de services informatiques des gouvernements et de l’industrie, COBOL a été créé en réfléchissant à sa durabilité. Un parti pris qui porte encore ses fruits aujourd’hui, le COBOL étant connu comme l’un des langages les plus faciles à apprendre et à gérer que bien de ses concurrents plus modernes.

COBOL : une technologie moderne

En tant que langage moderne, COBOL prend en charge toutes les architectures de déploiement contemporaines, les technologies de pointe et les applications composites. Il s’intègre avec Java, C#, les conteneurs Docker, le mobile, .NET et JVM ainsi que les environnements cloud Azure et AWS. Et il s’exécute sur des environnements d’exploitation de référence comme Linux, les mainframe, Windows et UNIX.

Étant donné la croissance de l’utilisation de SOA, REST et des services web, aux côtés d’éléments tels que JSON, XML, WSDL, SOAP et HTML, COBOL continue de garantir l’intégration d’applications et la connectivité. COBOL peut actuellement être utilisé pour construire des applications cloud et conteneurisées.

Son évolution constante fait de lui une référence permettant d’assurer la prise en charge d’applications répondant non seulement aux exigences d’aujourd’hui, mais également de demain. Une idée qui n’aura jamais autant résonné qu’aujourd’hui.

Selon l’index TIOBE des langages informatiques populaires, COBOL n’est jamais sorti du classement des 30 premiers. Cela est également vrai pour deux autres langages (C et C++. Java n’a été classé que plus tard, dans les années 1990).

L’un des héritages durables de COBOL est sa capacité à permettre à la même application d’être exécutée de manière identique sur de nombreuses plateformes différentes. Un accent sur la portabilité qui permet aux développeurs COBOL de se concentrer sur la création de valeur pour les applications, plutôt que sur le système d’exploitation au fur et à mesure qu’ils développent, testent et déploient sur une large gamme de plateformes.

COBOL : adapté à l’usage et évolutif

Les applications professionnelles actuelles doivent offrir robustesse, gestion sécurisée des données, précision, vitesse et accessibilité. En qualité de langage de programmation critique, COBOL offre toutes ces caractéristiques et plus encore avec son langage diversifié pour des descriptions de données plus précises, une exactitude arithmétique inégalée, une bonne gestion des données pour en protéger l’intégrité et l’amélioration des performances des applications grâce à sa rapidité d’exécution et son accessibilité.

Les produits COBOL actuels fonctionnent avec des IDE normalisés et sont mis en place dans un environnement familier qui permet aux équipes de contrôler et d’apporter de l’aide dès que cela est nécessaire. Le développeur COBOL d’aujourd’hui peut utiliser le langage avec d’autres langages contemporains en utilisant les derniers outils et processus informatiques.

Avec l’émergence des API, des microservices et du cloud, COBOL continue d’évoluer et de s’adapter en tant que langage qui a résisté avec succès à l’épreuve du temps. Son efficacité et sa pertinence restent uniques aujourd’hui, d’autant plus que des milliers d’autres langages informatiques ont été développés et publiés depuis sa création.

Conçu pour les entreprises, COBOL continue 60 ans plus tard de prendre en charge certaines industries majeures et des millions sont dépensés chaque année pour qu’il reste actuel, ce qui fait que le langage continuera d’évoluer et de rester pertinent pour les entreprises du monde entier