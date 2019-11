Comment la 5G promet de soutenir la compétitivité des entreprises ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La 5G sera généralisée dans toute l’Europe d’ici 2025. Les chiffres prévisionnels parlent d’eux-mêmes puisque l’arrivée de cette technologie devrait générer 620 milliards de dollars de potentiels d’affaires au cours de la prochaine décennie. Les analystes prédisent également que près de 200 milliards de dollars seront directement générés par l’analytique vidéo et l’automatisation en temps réel.

Toutes les banques, organismes prêteurs, fournisseurs de services financiers, opérateurs télécom et fintechs pourront tirer profit de l’adoption à grande échelle de la 5G, puisqu’elle permet notamment de toujours mieux se connecter aux clients via divers terminaux. Il faut alors s’attendre à une probable explosion du nombre d’objets connectés IoT, smartphones, wearables et appareils électroménagers, sans oublier les multiples capteurs connectés à tout type d’objets, des infrastructures publiques aux vêtements.

Mais la 5G aura avant tout un impact direct sur la législation en faveur des consommateurs, comme la directive DSP2 (Directive des Services de Paiement 2), qui confère plus de contrôle aux clients pouvant ainsi consentir ou non aux conditions de partage et d’utilisation de leurs données personnelles par les entreprises.

Pour les fournisseurs, il deviendra plus important que jamais de se connecter à des plateformes de machine learning et d’analytique évolutives alors que toujours plus d’API (application programming interfaces) et d’applis tiers auront accès aux bases de données des banques.

Dans ce contexte de développement exponentiel de l’IoT, des technologies de paiement et de vérification d’identité vont alors venir s’ajouter aux wearables. En plus de favoriser l’utilisation globale d’Internet, l’ultra haut débit 5G boostera le nombre d’objets connectés dans toutes les régions et sera également capable de les relier entre eux de manière transparente. Cette unité se différencie ainsi des standards actuels de communication à courte portée, Bluetooth, RFID, etc. qui maintiennent les appareils déconnectés les uns des autres.

Les smartphones, montres, écouteurs, bracelets, casques de réalité virtuelle et augmentée, capteurs sur vêtements intelligents et lunettes (type Google Glass) connectés vont tous communiquer afin que les consommateurs puissent partager des données avec l’interlocuteur de leur choix.

Ainsi, tout wearable permettra d’effectuer des paiements et bien d’autres transactions. Le fait que ces appareils capturent des données biométriques et qu’elles soient partagées dans le cloud, demandera des mesures de sécurité supplémentaires au travers de plusieurs étapes d’authentification.

La technologie 5G produira également énormément d’insights et de nouvelles opportunités pour de nombreux secteurs d’industrie. Dans celui de la santé, les analystes prédisent qu’elle rendra les interventions à distance plus précises avec un suivi post-opératoire en continu grâce à des dispositifs connectés ultra rapides soutenus par des solutions analytiques permettant de signaler toute alerte relative à l’état de santé du patient. C’est le moment de rejoindre l’avant-garde de la révolution de la data et de l’analytique.