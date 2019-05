Créer de la valeur pour ses clients : 4 bénéfices de l’adoption du cloud

Depuis quelques décennies, mais tout particulièrement ces dernières années, les entreprises ont dû faire face à de nombreux changements liés à la transformation digitale. Cette dernière est possible grâce à l’utilisation efficace des technologies pour améliorer tant les organisations que la société.

En France, et dans le monde entier, certains secteurs tels que les loisirs, le transport ou l’hébergement, ont récemment vu naître un nouveau type d’entreprises.

De Netflix à Uber en passant par Airbnb, ces nouveaux champions de la technologie viennent concurrencer les acteurs du marché depuis longtemps établis et se démarquent par leurs modèles disruptifs. Leur succès indéniable et leur croissance spectaculaire amènent les organisations du monde entier à repenser leur approche du marché.

En rupture avec les modèles traditionnels, ces « digital disruptors » ont plusieurs points communs. Ils opèrent en ligne, innovent en permanence pour développer et améliorer leurs services, et partagent une même obsession client.

En leur prêtant une écoute attentive, ils sont à même d’offrir à ces derniers un service de qualité qui tente de répondre au mieux à leurs envies et leurs attentes. Ce qui les caractérise le mieux, cependant, c’est leur utilisation du cloud. En effet, le cloud leur permet de soutenir leur croissance rapide, de se démarquer, se diversifier et gagner en agilité.

Se démarquer et devenir un « digital disruptors »

En France, Payplug est un bon exemple d’entreprise qui tire parti du cloud pour émerger au sein de son secteur.

Créée en 2013, Payplug a développé une solution de paiement en ligne permettant aux e-commerçants, TPE et PME d’offrir une solution de paiement simple et rapide directement sur leur site, contribuant à enrichir l’expérience client et à augmenter les ventes.

Afin d’accompagner sa croissance rapide et de soutenir son statut d’institution financière habilitée à tenir des comptes bancaires, PayPlug a choisi de s’appuyer sur le Cloud pour bénéficier d’une infrastructure évolutive et sécurisée qui leur permet d’assurer leurs services auprès de plusieurs milliers de marchands.

Grâce à son positionnement « Cloud Native », Payplug a également mis en place une infrastructure sécurisée lui permettant d’obtenir la norme PCI DSS. Avec ce standard de sécurité des données liées aux cartes de paiement, la start-up peut rivaliser avec les grandes banques traditionnelles. Grâce à sa sécurité et sa facilité d’utilisation, Payplug s’impose aujourd’hui comme une véritable alternative face à des solutions moins flexibles offertes par les acteurs historiques du marché.

Gagner en agilité peu importe sa taille

Au cours des dernières années, la transformation digitale s’est imposée comme une priorité pour la majorité des responsables informatiques.

De la même façon, le cloud a pris une place grandissante dans les stratégies digitales et est en passe de devenir la « nouvelle norme » pour les grandes entreprises. Et si ces dernières ont été pionnières en matière d’adoption du cloud, les petites organisations et les start-ups leur ont depuis emboîté le pas. La migration vers le cloud offre à des sociétés de toutes tailles la possibilité d’accéder à des capacités de calcul et de stockage sans limite sur Internet.

La facturation à l’usage réduit leur coût global de fonctionnement et augmente de manière significative leur agilité et donc leur rythme d’innovation.

Offrir de la flexibilité aux clients pour favoriser les échanges

L’époque où les clients ne pouvaient interagir avec les entreprises que d’une seule façon est révolue. Aujourd’hui, ils ne se contentent plus d’une visite en boutique ou sur un site Internet. Ils veulent pouvoir interagir avec les marques de la manière ou depuis l’appareil qui leur convient le mieux.

Que ce soit depuis leur téléphone mobile, leur tablette, leur PC, leur TV intelligente ou tout autre appareil connecté, les clients souhaitent pouvoir choisir le moyen le plus pratique pour eux de contacter une entreprise. C’est là que le cloud peut aider les organisations. En effet, puisque la majorité du stockage et du calcul se font dans le cloud, l’appareil devient une simple fenêtre ouvrant sur le cloud.

Par exemple, cette technologie a récemment permis au quotidien d’information 20 Minutes d’innover et de se rapprocher de ses lecteurs différemment, en leur proposant autre chose que des articles au format papier ou en ligne.

À l’occasion des élections présidentielles de 2017, 20 Minutes a développé une fonctionnalité sur Amazon Echo permettant aux expatriés français résidant aux États-Unis et en Grande-Bretagne possédant un assistant vocal de suivre les résultats en direct.

La formation comme fondation de la stratégie digitale

Dans un monde numérique basé sur le cloud, la formation représente le socle d’une stratégie sécurisée, flexible et économique. Former les organisations à l’utilisation du cloud leur permet d’en comprendre les différences avec une infrastructure informatique locale classique, et de prendre conscience des capacités et perspectives qu’il ouvre.

Toutes les organisations doivent faire de la formation et de la pédagogie la première étape de leur stratégie de transformation numérique et de migration vers le cloud. Apprendre de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles manières d’interagir avec leurs clients pose ainsi les bases de futurs succès.

La transformation digitale et l’adoption du cloud représentent une transition de grande ampleur. Ne pas s’y intéresser reviendrait à rater une opportunité majeure. Une stratégie digitale basée sur le cloud permet au DSI de concentrer ses efforts sur les projets à forte valeur ajoutée pour les clients sans se soucier de l’infrastructure. L’entreprise est alors plus à même de se démarquer de la concurrence.

La capacité d’expérimentation grâce au cloud permet également aux entreprises et aux équipes informatiques de collaborer de manière plus constructive.