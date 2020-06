De la sécurité informatique à la cybersécurité, 20 ans d’Assises !

Les Assises ont fait avancer de nombreux débats, participé activement à soutenir l’innovation et contribué à édifier un lieu de partage et d’alliances stratégiques.

Pionnières de la cybersécurité, Les Assises ont rassemblé dès l’an 2000 l’écosystème naissant de la sécurité informatique et ont su créer en quelques années un événement fort et exclusif en fédérant l’ensemble des acteurs du secteur.

Observateur de tendances, Les Assises ont fait avancer de nombreux débats, participé activement à soutenir l’innovation et contribué à édifier un lieu de partage et d’alliances stratégiques. Grâce au savoir-faire unique de DG Consultants, les Assises sont devenues l’un des événements les plus influents du secteur.

Mais la photo de famille d’il y a 20 ans déborde du cadre, mue en grand rassemblement désormais incontournable et profondément ancré. Pour autant l’événement n’a pas perdu son ADN de convivialité. La marque des Assises est devenue un symbole de partage d’information entre pairs, dans un univers par essence plutôt discret. C’est ce tour de force qui fait la réussite des Assises, un lieu protégé ou les secrets des RSSI, experts juridiques, industries, ministères, administrations et grandes entreprises… s’échangent pour gagner en efficacité. Une contre-culture qui s’accompagne d’une volonté d’anticipation.

Les Assises comme révélateur des tendances, c’est aussi le Prix de l’Innovation qui depuis 15 ans met en avant les start-ups de la cyber et a été le prélude à de belles success stories qui font aujourd’hui l’honneur de la technologie européenne.

Innovantes, Les Assises l’ont été également avec leur plateforme d’affaires, la première en France, qui atteint un taux de satisfaction de 99% et contribue d’une manière unique à mettre en relation les décideurs de la cyber à tous les grands fournisseurs du marché. Nous sommes heureux d’avoir participé aux changements de l’industrie avec un impact significatif sur le secteur.

Car ces dernières années le paysage a sensiblement évolué avec la création de l’ANSSI, de la BEFTI, de l’OCLCTIC, de l’ENISA, de l’EC3, et plus récemment l’émergence de la plateforme d’aide aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr.

Sans compter les nouvelles normes et directives – comme le RGPD- qui ont donné une nouvelle dimension au secteur. En parallèle les surfaces d’attaques ont augmenté et avec elles la sophistication des cyberattaques. Le rythme s’est accéléré avec le boom des smartphones, celui des objets connectés, l’apparition de nouvelles menaces, la déstabilisation économique ou étatique, la manipulation des réseaux sociaux, les DeepFake…

Nous avons constamment accompagné ces changements et posé les débats nécessaires à introduire la sécurité au coeur de l’innovation technologique ; deux mondes parfois étrangers.

Peu à peu les dirigeants d’entreprises et les politiques ont reconnu l’importance vitale de la cybersécurité – parfois « aidés » par des attaques d’ampleur comme Stuxnet, Wannacry ou NotPetya, les vulnérabilités Spectre and Meltdown, ou l’attaque de Dyn par botnets géant d’objets connectés.

Plus aucune entreprise ou infrastructure n’est à l’abri d’une attaque cyber.

Notre vulnérabilité à tous s’est considérablement accentuée, que nous soyons porteur d’un dispositif médical connecté, au volant d’un véhicule intelligent ou endormi dans un smart-building…

20 ans après notre première édition, nous sommes à un moment charnière, car si nous avons su rassembler et faire communiquer l’écosystème, ce modèle doit perdurer et s’étendre dans l’intérêt commun.

Il est capital de garder la confiance et ce constat appel à la fois un changement de mentalité dans la société et une sécurité participative.

La crise du Covid-19 vient de démontrer la capacité d’adaptation de notre écosystème. Le basculement rapide en télétravail a fait revenir le thème de la sécurité du poste de travail, mais aussi l’importance du Cloud et de l’accès distant aux données. Le rôle du RSSI a profondément évolué, tout comme ses compétences et son périmètre d’actions.

Ces prochaines années, nous entendons poursuivre notre mission fédératrice, continuer à donner la parole à tous les acteurs, anticiper les défis du futur et valoriser les solutions du marché pour aider les entreprises à relever leurs challenges.

La sécurité est l’affaire de tous. Dans ce monde numérique de co-habitation totale avec les machines, notre responsabilité est de permettre à tous de gagner en sécurité. La sécurité dépend considérablement du facteur humain. La sensibilisation, la formation, l’éducation vont être cruciales pour les années à venir. Le recrutement des professionnels de la sécurité va s’intensifier, tout comme la pression qui pèse sur les RSSI.

Notre engagement se poursuit pour accompagner ces transformations et notre volonté est intacte pour continuer à fédérer l’écosystème et contribuer à construire ensemble notre avenir avec une offre toujours plus exigeante et portée par l’innovation.