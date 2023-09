DevOps de bases de données : les six avantages des solutions pour rationaliser et renforcer les opérations

En implémentant une solution puissante d’observabilité des bases de données, ainsi qu’une solution DevOps de bases de données, les entreprises peuvent bénéficier de visibilité et d’informations sur les performances tout en simplifiant la gestion et le cycle de vie des bases de données même les plus complexes.

Les données constituent la pierre angulaire des entreprises numériques modernes. Les équipes informatiques, les professionnels des bases de données et les responsables commerciaux utilisent des données pour prendre des décisions éclairées, être plus efficaces et anticiper les objectifs commerciaux. Les applications nécessitent également des données qui s’exécutent efficacement afin que les équipes ne rencontrent aucun goulot d’étranglement.

L’exploitation de la puissance des données : plus facile à dire qu’à faire. En effet, la complexité des environnements informatiques actuels ne cesse de croître en raison des initiatives continues de transformation numérique et de la migration vers le cloud. Les données d’entreprise résident actuellement simultanément sur site, dans des clouds privés et un ou plusieurs environnements cloud publics et elles sont accessibles via divers chemins.

La difficulté s’accroît encore lorsque les entreprises doivent assurer la maintenance de plusieurs architectures d’applications, telles que des applications client-serveur, des applications basées sur des conteneurs et des architectures de microservices.

Les entreprises assurent également la gestion de types de données extrêmement différents à l’aide de divers types de bases de données, notamment des données non structurées, semi-structurées et structurées, stockées dans des bases de données relationnelles, non relationnelles ou autres, ce qui complique encore davantage la création de bases de données et d’applications efficaces extrêmement évolutives.

Les entreprises ont souvent besoin d’aide pour comprendre comment résoudre efficacement les problèmes liés aux bases de données. Les problèmes affectant les bases de données peuvent être à l’origine de 70 % de tous les problèmes de performance des applications, selon les praticiens et experts en bases de données.

La ressource précieuse qu’est la mine de données à la disposition d’une entreprise peut devenir un risque considérable si elle est mal gérée, sécurisée et gouvernée. Alors plutôt que de contribuer à une résolution rapide des problèmes, d’augmenter la rentabilité et d’améliorer l’expérience des utilisateurs finaux et des clients, les données peuvent représenter un vrai casse-tête et exposer l’entreprise à des risques de failles ou d’utilisation malveillante.

En raison de la nature complexe des données des entreprises, ces dernières ont souvent des difficultés à les intégrer dans leur structure DevOps. L’incorporation de la gestion des bases de données aux pratiques de DevOps garantit l’exécution efficace des données et applications tout en aidant les entreprises à éviter les temps d’arrêt, à limiter les restaurations de déploiements et à éliminer les pannes de systèmes provoquées par les problèmes de performance des bases de données. Toutefois, de nombreuses entreprises négligent cette structure, étant donné la complexité liée à la gestion des données.

Ce qui complique le stockage de différents types de données dans divers emplacements, c’est que les entreprises nécessitent davantage de visibilité sur les problèmes affectant leurs bases de données. Les entreprises doivent avoir accès au contenu de la soi-disant « boîte noire » de la base de données pour mieux intégrer dans leurs pratiques DevOps les données, les schémas de bases de données et le code de procédures stockées en vue de rationaliser le développement et l’administration des bases de données via la méthode CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment, intégration et déploiement continus), de renforcer la sécurité et de diminuer les éventuels temps d’arrêt et pannes du système.

Compte tenu de ces défis, les solutions d’observabilité des bases de données peuvent servir de machines de radiographie pour vos systèmes de bases de données et vous permettre ainsi de voir enfin le contenu de la boîte noire et de comprendre la cause première des problèmes pour les résoudre rapidement et optimiser de manière proactive les performances insuffisantes afin d’éviter les futurs problèmes. Si vous surveillez vos bases de données, leur incorporation dans la structure DevOps est grandement facilitée.

Lorsque les entreprises parviennent à intégrer leurs bases de données à leur structure DevOps, elles peuvent en tirer des avantages considérables. Voici les six principaux avantages dont les entreprises peuvent bénéficier via cette structure :

1. Déploiement et livraison rationalisés des logiciels

Les entreprises peuvent intégrer le développement et les opérations de bases de données pour rationaliser et automatiser la livraison de logiciels. Les équipes peuvent ainsi plus facilement satisfaire les besoins de l’entreprise en accélérant les cycles de déploiement et la livraison des nouvelles fonctionnalités et mises à jour.

2. Collaboration accrue entre les équipes

En regroupant les développeurs, les équipes chargées des opérations et les administrateurs de bases de données, les entreprises encouragent la collaboration et la communication entre les divers services. Cela permet de mieux aligner les objectifs, de mieux comprendre les exigences et de résoudre les problèmes plus efficacement.

3. Agilité et flexibilité accrues

Les entreprises doivent répondre rapidement aux besoins commerciaux et aux demandes du marché, en évolution constante, où qu’elles se trouvent sur leur parcours de transformation numérique. En automatisant le provisionnement, la configuration et le déploiement des bases de données, comme elles procèdent avec le code applicatif, les équipes peuvent plus facilement ajuster leur infrastructure, déployer de nouvelles fonctionnalités et s’adapter aux besoins changeants de l’entreprise.

4. Réduction des risques et des temps d’arrêt

En automatisant et en normalisant les déploiements de bases de données via la méthode CI/CD, les entreprises peuvent minimiser le risque d’erreur humaine et limiter les éventuels temps d’arrêt. Les pratiques des solutions DevOps de bases de données permettent de s’assurer que les modifications sont rigoureusement testées et validées avant leur déploiement afin de réduire tout risque de perte de données et d’interruption de services. Si le déploiement d’un nouveau code de base de données échoue, la méthode CI/CD permet d’accélérer et de faciliter la restauration de la dernière version stable.

5. Gestion efficace des bases de données

Presque toutes les applications d’une entreprise nécessitent une base de données. En implémentant la solution DevOps, les entreprises bénéficient d’une approche structurée de la gestion des bases de données et des modifications apportées aux données via le contrôle de version (qui empêche toute modification « non contrôlée » du code, de la structure ou de la configuration d’une base de données), le suivi des modifications, ainsi que des mécanismes de restauration simplifiés, afin de garantir une gestion efficace et sécurisée des modifications.

6. Amélioration de la conformité et de la sécurité

Les solutions DevOps de bases de données privilégient l’application de mesures de sécurité et de conformité tout au long du cycle de vie du développement. En intégrant des contrôles de sécurité et des pratiques conseillées, les entreprises peuvent tenir compte des exigences en matière de protection des données, de confidentialité et de conformité réglementaire à un stade plus précoce du processus.

En adoptant une approche de DevOps de bases de données, les équipes du DevOps et chargées des opérations informatiques, ainsi que les administrateurs de bases de données, peuvent s’assurer que leur infrastructure de bases de données présente les mêmes avantages que celle des autres équipes utilisant le DevOps qui leur permet notamment d’analyser intégralement les performances de leurs données et de relever efficacement les défis commerciaux critiques.

En implémentant une solution puissante d’observabilité des bases de données, ainsi qu’une solution DevOps de bases de données, les entreprises peuvent bénéficier de visibilité et d’informations sur les performances tout en simplifiant la gestion et le cycle de vie des bases de données même les plus complexes.

Les entreprises qui exploitent à la fois l’observabilité des bases de données et une structure DevOps peuvent satisfaire aux diverses exigences complexes et croissantes de leur activité, concevoir de nouvelles architectures robustes de bases de données, répondre aux besoins des bases de données en termes de performance et faciliter la transformation numérique et les initiatives de modernisation.