Et si la DSI devenait véritablement un centre de profits ?

Toute grande entreprise le sait : la maîtrise de ses coûts opérationnels constitue un enjeu majeur. Et, au sein de la DSI, l’analyse de ces coûts s’appuie généralement sur le modèle ABC du réseau CIGREF. Envisageant les dépenses sur la base d’un catalogue de 65 activités normalisées, il permet d’évaluer et d’optimiser leur rentabilité.

Mais, datant de 2014, ce catalogue atteint aujourd’hui certaines limites, posant diverses questions autour de la DSI : comment mesurer l’influence de ces services sur le business ? Comment suivre les coûts de projets menés selon de nouveaux schémas d’organisation, notamment la méthode agile ? Comment assurer un pilotage économique performant de ces activités ?

Mesurer concrètement et mettre en lumière l’influence de la DSI

Avec pour mission de mettre en œuvre la stratégie digitale, la DSI joue un rôle croissant dans la relation entre l’entreprise et ses différents métiers et, plus globalement, dans sa réussite. Ne concernant que l’entreprise elle-même, les indicateurs classiques ne suffisent donc plus. En effet, ils ne permettent pas de quantifier le retour sur investissement généré via la DSI, ni d’évaluer l’impact des incidents relatifs à celle-ci sur le business. Pire encore, ce manque de visibilité dessert le pilotage de la stratégie de développement digital et empêche de prioriser les axes d’amélioration.

Pour répondre à cette problématique, il est cependant possible de définir de nouveaux indicateurs orientés métiers et de mettre en place un tableau de bord à partager avec les parties prenantes. Par exemple, dans le secteur de la distribution, une évaluation qualitative et quantitative de l’impact des pannes liées aux fonctionnalités applicatives s’est avérée pertinente.

Résultat : elle a permis d’estimer les pertes en termes de chiffre d’affaires, suite à des commandes non honorées ou encore à la baisse du panier d’achat moyen.

S’adapter aux nouvelles méthodes pour suivre les coûts des projets

Parallèlement, les modes de fonctionnement évoluent pour devenir plus efficients. Ainsi, des ressources issues de divers départements (études et production, en général) tendent à se réunir au sein d’équipes réduites et autonomes, baptisées DevOps et travaillant sur des fonctionnalités applicatives précises. Or, le modèle ABC ne permet pas de suivre les dépenses liées aux activités menées par ces équipes mixtes. Par conséquent, difficile pour la DSI de mesurer les coûts des projets et d’affecter ses investissements de façon optimale !

La solution ? Comme plusieurs grands acteurs dans le domaine de l’assurance, il est possible d’initier des analyses de coûts autour de la livraison applicative et de la mise en production.

De cette manière, on dispose d’une vision économique de son patrimoine applicatif au niveau du maillage fonctionnel, ce qui contribue à s’affranchir de la frontière entre études et production, en l’occurrence.

Définir un niveau de suivi optimal pour un pilotage économique performant

Enfin, certaines catégories du modèle ABC s’avèrent limitées. Prenons le code EXPHEP, concernant l’exploitation d’environnements hors production : il n’intègre pas les coûts de livraison de composants applicatifs, pouvant être envoyés directement sur un site de production. Impossible alors de valoriser les investissements et les gains des activités DevOps.

De plus, d’autres catégories ne sont pas assez détaillées, à l’image du code PROGLV, relatif aux mises en production et aux déploiements, sans distinction d’environnement (hors production ou production). Certains coûts ne sont donc pas mesurés au niveau souhaitable, ce qui prive la DSI d’une visibilité sur les pistes d’optimisation.

Pourtant, l’exploitation des données du terrain constitue une solution alternative. Elle a d’ailleurs fait ses preuves dans le secteur bancaire, où des analyses sémantiques ont pu être menées directement sur les stocks d’incidents et de demandes de changement. Au final, des axes d’amélioration ont pu être dégagés à partir d’une vision précise de la DSI, établie sur la base de remontées opérationnelles.

Alors que le mode de pilotage économique des activités liées au SI se fait obsolète, les entreprises s’interrogent, recherchant des solutions plus pertinentes, qui dessineraient le modèle de demain. Dans ce contexte, la DSI pourrait devenir un levier de transformation à part entière, véritable accélérateur du digital business.

Auteurs :

– Stéphane Hozé, Partner chez TNP Consultants

– William Tran Van Ba, Expert CIO chez TNP Consultants