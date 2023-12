Evolution technologique : les réseaux sont continuellement sous pression !

La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) sont en passe de transformer notre manière de vivre, de travailler et de nous divertir. Véritable socle de ces technologies émergentes, les réseaux sont-ils en capacité de répondre à leurs exigences ?

Ces dernières années, les avancées dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ont été spectaculaires. Les casques de RV de nouvelle génération offrent des expériences toujours plus immersives à destination d’un large scope d’activités allant des jeux vidéo aux réunions professionnelles.

Ceux de la RA superposent des informations au monde réel de l’utilisateur, améliorant ainsi la productivité de secteurs aussi variés que l’aviation, la médecine, le tourisme, etc. La demande de solutions de réalité augmentée et de réalité virtuelle est en hausse.

Google a même présenté une nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée lors de sa conférence I/O 2023 destinée aux développeurs. Toutefois, tous les secteurs d’activités sont-ils prêts à adopter ces technologies gourmandes en bande passante ?

La maîtrise de la proposition de valeur

Les entreprises se sont rapidement emparées de la valeur de ces technologies. Prenons quelques exemples. Grâce à l’usage de la réalité augmentée, le temps de formation de nouveaux collaborateurs peut être amélioré de 90 % et leur période d’intégration réduite de 40 à 60 %1.

Dans le domaine de la santé, il est aujourd’hui possible de faire de la chirurgie à distance avec un casque de réalité augmentée. Un chirurgien peut ainsi guider l’un de ses confrères dans une opération à l’autre bout du monde.

Dans le domaine de l’éducation, les étudiants peuvent se familiariser avec des scénarios réels dans un environnement virtuel. Dans l’industrie, la RV est adoptée dans les programmes de formation et de sécurité. Imaginez-vous les perspectives pour demain !

L’enjeu de ces technologies est qu’elles nécessitent une grande puissance de réseau pour fournir une expérience sans faille. L’AR et la RV sont en passe de révolutionner le monde du travail, mais pas uniquement. De la santé, à la formation, l’éducation en passant par le divertissement, ces technologies sont pleines de promesses.

Toutefois, une intégration plus poussée de l’AR et de la RV dans notre quotidien présente aussi quelques défis. Pour fonctionner correctement, ces technologies requièrent une puissance accrue, que ce que de nombreux réseaux d’entreprise peuvent aujourd’hui fournir.

Un défi majeur : disposer d’une bande passante de qualité

La démocratisation de l’AR et de la RV, dans la sphère publique et professionnelle, implique une résilience du réseau. Les services de RV de haute qualité nécessitent la transmission de flux vidéo en 8K ou 12K, une exigence en termes de débit qui peut surcharger certains réseaux et dégrader la qualité de l’expérience utilisateur.

La qualité d’une infrastructure réseau solide et fiable, en capacité de fournir un très haut débit sera déterminante dans l’adoption massive de ces technologies. Dans cette optique, les entreprises doivent s’assurer que leur infrastructure s’appuie sur des liaisons à grande capacité et sur les dernières générations de services sans fil. Côté consommateurs, l’enjeu est de disposer de connexions à haut débit toutes aussi fiables aussi bien à domicile qu’en déplacement.

Vous l’aurez compris, la RV et la RA exercent une pression supplémentaire sur les réseaux informatiques. Ces applications, en plus de la vidéo en deux dimensions, exigent de transmettre des données tridimensionnelles et, dans certains cas, de flux audio bidirectionnels de haute qualité.

La vitesse de la bande passante, soit la durée nécessaire pour télécharger et envoyer des données sur un réseau web, est décisive dès lors que l’objectif est de prodiguer une expérience technologique immersive à l’utilisateur. Sans une bande passante sans fil suffisante pour opérer ces technologies disruptives… elles ne valent rien !

En ce sens, la promesse des futures générations de Wi-Fi (tels que le Wi-Fi 6E, et bientôt, le Wi-Fi 7) doit encourager les entreprises à investir dans une connectivité à large bande passante pour garantir une expérience immersive riche à leurs utilisateurs.

Ce qui était autrefois au cœur des films et romans de la science-fiction devient progressivement une réalité accessible à tous. Ces technologies gagnent également leur place dans les stratégies commerciales des organisations souhaitant rester compétitives.

Fortes de leur capacité à développer et plonger l’utilisateur dans des expériences immersives inédites, la réalité virtuelle et la réalité augmentée bouleverseront fondamentalement nos interactions dans les prochaines années. Cela à condition que l’infrastructure IT sous-jacente soit suffisamment robuste et agile pour tenir l’ensemble des promesses induites par ces technologies.

1 https://pluto-men.com/augmented-reality-in-training/