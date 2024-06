Fiabilité de l’IA en entreprise : quels sont les enjeux ?

Lors du Forum économique mondial de Davos en début d’année, l’IA était au cœur des débats. Cela fait notamment suite à la récente introduction de l’IA Act, première réglementation européenne en matière d’intelligence artificielle.

Vivre, travailler, interagir : l’IA a désormais le pouvoir de transformer l’ensemble de ces aspects de nos vies. Malgré les préoccupations croissantes alimentées par l’évolution des cyberattaques et la prolifération des deepfakes, l’IA joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre des stratégies, permettant ainsi de relever de nouveaux enjeux commerciaux et de créer une valeur ajoutée pour les clients.

Il est donc crucial pour les entreprises de maîtriser le développement d’une IA fiable et de démontrer cette fiabilité à leurs partenaires, leurs clients ainsi qu’aux organismes de réglementation pour tirer pleinement parti de son potentiel.

Une IA fiable est une IA réglementée

De nos jours, l’IA s’intègre de plus en plus dans les entreprises, que ce soit au niveau des processus, des fonctions ou des modèles commerciaux. Cette évolution soulève la question cruciale de la confiance numérique, qui non seulement influence la capacité des organisations à innover, à se développer et à maintenir leur résilience, mais également à maintenir leur crédibilité auprès des clients et des investisseurs.

Cette confiance numérique doit reposer sur un cadre strict et réglementé, fondé sur les principes de responsabilité, de transparence, de confidentialité, d’équité et de sécurité. Ces principes clés guident le développement d’une IA fiable, de sa conception à son utilisation, et peut ainsi servir de référence pour les entreprises. Certains de ces principes peuvent d’ailleurs varier selon les secteurs. En effet, l’IA s’adapte à l’industrie dans laquelle elle est utilisée.

Tout d’abord, la conception des systèmes d’IA doit être humainement supervisée, c’est-à-dire, que les personnes en charge du développement et de la gestion des systèmes d’IA doivent être facilement identifiables et tenues pour responsables de leurs performances. En ce qui concerne la transparence, l’exploitation des données doit être cohérente et intelligible pour les clients et les parties prenantes.

Ensuite, il est fondamental de respecter la protection de la vie privée des individus tout au long du processus de développement des systèmes d’IA, ainsi que la confidentialité des données personnelles et organisationnelles.

Par ailleurs, dans un souci d’équité, l’IA se doit d’être inclusive, accessible et exempte de toute forme de discrimination ou de préjugés. Enfin, en cas de dysfonctionnements involontaires ou d’attaques numériques, les systèmes d’IA doivent être capables d’assurer la sécurité.

Cultiver la singularité de l’IA

Franchir le cap de l’IA en entreprise n’est pas chose aisée. Pourtant, si l’on capitalise sur l’euphorie médiatique, tout en veillant à respecter les principes fondamentaux de l’entreprise, il sera plus simple de mettre en place des projets car les employés seront plus enthousiastes et impliqués à cet effet.

En effet, l’IA peut s’avérer particulièrement utile lorsqu’il s’agit de fournir des informations rapidement, synthétiser des faits et prioriser des alertes. En revanche, elle ne pourra en aucun cas se soustraire à l’esprit humain. Ainsi, toute utilisation de l’IA implique nécessairement une supervision humaine.

À titre d’exemple, si elle est utilisée en interne, aussi bien dans le processus de développement des produits que dans la rédaction de procès-verbaux, il faudra alors adopter des directives d’utilisation et de contrôle en désignant un comité interne expert en la matière.

Par ailleurs, l’IA doit faire preuve de flexibilité en laissant le choix aux client et aux partenaires d’ajuster leurs propres modèles d’IA en fonction de leur stratégie et de leur tolérance aux risques.

Les fondements essentiels pour une utilisation fiable de l’IA ne sont pas récents, mais au contraire bien établis au sein de chaque organisation. La confiance des clients, construite via un travail d’analyse permanent, constitue un précieux atout. Seule une transparence accrue et la mise en place de cadres réglementaires peuvent dissiper les craintes autour de l’IA. Il est également crucial de pouvoir expliquer clairement tant les processus que les résultats.

Etudier les similitudes entre les entreprises qui intègrent cette technologie peut être une piste intéressante à explorer pour progresser. Encourager la collaboration et le partage de meilleures pratiques lors d’évènements tels que le Forum économique mondial de Davos constitue ainsi une démarche stratégique pour instaurer une confiance numérique à l’ère de la transition digitale.