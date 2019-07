Intégrité des données : comment insuffler une nouvelle culture

La gouvernance des données est un long périple. Il n’est pas inhabituel, par exemple, de constater que les salariés ou les organisations se trouvent souvent à des moments différents de leur courbe de maturité. L’impératif de disposer de données fiables, et de passer de l’intégration des données à l’intégrité des données, exige de placer la qualité des données au cœur de la stratégie de gouvernance des données.

Une récente enquête montre que seulement 33% des répondants français (38% au niveau mondial) estiment que leurs organisations excellent dans le contrôle de la qualité des données. Et seuls 24 % des professionnels de la donnée dans l’hexagone (29% tous pays confondus), sont convaincus que les données de leur entreprise sont toujours exactes à ce jour. De plus, Il existe un écart important entre la perception et la réalité selon le niveau hiérarchique qu’occupent les salariés au sein d’une organisation.

Être capable de fournir des données fiables en temps réel ne consiste pas seulement à disposer et à mettre en œuvre les bons logiciels, mais surtout à responsabiliser les employés et à susciter un véritable changement culturel au sein de l’ensemble de l’entreprise. Le tout en veillant à ce que chacun soit bien formé. Voici quelques étapes à envisager.

Démarrer avec les ressources humaines

Débutez en impliquant votre service des ressources humaines, et les responsables de la formation et du développement des compétences pour expliquer vos intentions et coordonner vos besoins sur les offres de formation fournies par votre organisation. C’est une excellente occasion de demander des analyses sur les connaissances et d’évaluer l’état des compétences numériques au sein des départements qui sont des membres actifs de votre stratégie data.

Vous pouvez utiliser les nouvelles obligations du règlement général sur la protection des données (RGPD) comme un excellent moyen de rendre cette formation obligatoire dans votre entreprise. Assurez-vous néanmoins que le service RH investira dans les bons outils de formation pour maximiser l’efficacité de votre programme d’apprentissage.

Appliquer le modèle 70-20-10

En définissant votre programme de développement des compétences, assurez-vous de choisir un cursus d’apprentissage qui s’inspire du modèle 70-20-10 qui tire parti des interactions sociales, de l’expérience terrain, et de formations en ligne et hors ligne. La clé du succès est d’obtenir un engagement élevé de votre communauté.

Le modèle 70-20-10 est un processus d’apprentissage et de perfectionnement qui correspond à une répartition proportionnelle pour apprendre efficacement :

70 % pour la pratique et l’expérience

20 % pour le développement d’interactions sociales

10 % pour la formation traditionnelle

Enrôler vos champions de la donnée

En formant un petit groupe de personnes expérimentées dans les données, vous vous assurerez que des experts clés participeront à votre programme d’apprentissage que ce soit pour vous aider à le concevoir, le promouvoir ou en être les ambassadeurs.

Ce sont eux qui fourniront le savoir-faire nécessaire pour choisir le bon contenu pour les employés, ou pour adapter ou rédiger des contenus spécifiques en fonction des contraintes et des valeurs de votre organisation.

Déployer des programmes d’apprentissage mixtes

Pour déployer un cursus à grande échelle, un programme mixte doit être privilégié. Il s’agit d’un apprentissage structuré autour de différents parcours qui combinent un mélange d’expériences en physique et en ligne. Les salariés se réunissent dans des salles de formation physiques et virtuelles pour partager leurs expériences et bénéficier de l’effet de groupe.

Les formateurs peuvent également assurer eux-mêmes le suivi du programme avec l’autonomie déléguée accordée par les responsables RH.

Les programmes d’apprentissage mixtes sont toujours préférés aux programmes de formation 100% en ligne où l’engagement des apprenants est généralement très faible.

Développer des ressources internes

Assurez-vous que le programme de ressources interne est en phase avec votre programme de gouvernance des données : votre formation doit être alignée avec votre stratégie de données.

Organiser des réunions régulières avec vos interlocuteurs de la formation et du développement des compétences pour mesurer régulièrement le niveau d’acquisition des compétences, et décider ensemble des prochaines étapes de votre programme d’apprentissage autour des données.

Par exemple, dans le contexte du RGPD, du contenu prêt à l’emploi est fourni par des entreprises de formation afin d’expliquer les principes fondamentaux de la protection des données pour que vous puissiez sensibiliser les collaborateurs à ces principes et leur donner la responsabilité en matière de protection des données.

Nous sommes entrés dans une ère où les données sont partout, produites par (presque) tout et accessibles à tous. Pour tirer parti de cet actif, il faut avoir une entière confiance en la donnée et la gérer de manière responsable, d’où l’importance d’assurer l’intégrité des données.

Mais au-delà des applications, l’humain doit être au cœur de l’intégrité des données. Si les opérationnels de la donnée ne sont pas correctement formés et équipés pour gérer les évolutions dans ce domaine alors l’entreprise ne sera pas en mesure de bénéficier d’un formidable atout pour atteindre ses objectifs.