iOS 14 et Android 11 : quatre avantages des dernières mises à jour

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1 – De nouvelles interfaces

Apple a totalement réinventé l’écran d’accueil des iPhones avec iOS 14. Le système intègre désormais des widgets positionnable entre les applications pour un écran d’accueil personnalisable à l’infini. Et halte aux écrans d’accueil surchargés. Vous n’êtes plus obligés d’y avoir toutes vos applications, une bibliothèque d’applications les regroupe toutes désormais.

Sur Android 11, de toutes nouvelles API (des interfaces de programmation) calculent désormais l’angle d’inclinaison de l’écran pour répondre aux besoins des nouveaux smartphones pliables, les applications pourront bientôt adapter leur interface à la pliure de l’écran. Pour répondre aux attentes des utilisateurs d’Android, Google s’intéresse aussi désormais aux nouveaux formats d’écran parmi les plus populaires en 2020 pour intégrer au mieux l’originalité des développeurs. Ils pourront ainsi prendre en considération les « bulles » des écrans percés et les écrans « waterfall » qui se prolongent sur les côtés.

2 – Une sécurité renforcée

Tout possesseur d’iPhone connaît le fameux trousseau iCloud, qui garde en mémoire toutes les informations de l’utilisateur. Cette base de données verrouillée enregistre tous les identifiants, mots de passe et autres informations bancaires. Jusqu’ici, pas de double authentification et iOS n’empêchait en rien les utilisateurs de choisir un mot de passe déjà utilisé.

Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs sont désormais avertis lors du choix un mot de passe déjà usité auparavant et il sera bientôt possible d’enregistrer les mots de passe des authentifications multi-facteurs. Apple propose déjà un remplissage automatique pour la double authentification lorsque celle-ci implique la réception d’un SMS.

Tel iOS, Google s’équipe d’un système de permission unique avec Android 11. Les normes de sécurité d’accession à des données sensibles se voient durcies. Au lieu d’accepter ou de refuser une permission sensible, les utilisateurs d’Android devront désormais l’accepter à chaque fois. La permission est alors accordée, mais devra être demandée dès le prochain besoin.

3 – Une expérience 5G

Avec l’arrivée imminente de la 5G, Google se prépare à de grands changements, via cette mise à jour du système d’exploitation. Android 11 intègre donc de nouvelles API pour permettre aux développeurs d’estimer plus simplement et avec plus de précision la bande passante du smartphone sous Android, et ce, de manière dynamique. Et des rumeurs prévoit déjà une prise en charge du réseau 5G pour les futurs iPhones dont la sortie se fait attendre depuis la dernière Keynote.

4 – Des conversations réinventées

Les conversations sont au cœur de notre usage des smartphones, Google a souhaité leur redonner toute leur importance au sein d’Android 11. Des raccourcis vers les conversations en cours sont maintenant présents dans le panneau de notifications. Ce système de messagerie sous forme de bulles fait penser à celui de Facebook Messenger. iOS apporte aussi son lot de nouveautés dans les conversations sur iPhone.

Dans celles entre plusieurs personnes, on pourra enfin répondre précisément à un propos en particulier au lieu de noyer sa réponse dans l’échange général. L’écran principal, lui, permet d’épingler les conversations préférées garder en tête de liste, pour un accès simplifié et accéléré.