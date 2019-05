Kubernetes, le choix de l’agilité et de l’innovation pour les entreprises

Depuis, Kubernetes n’a cessé de gagner en popularité notamment pour le DevOps.

Kubernetes permet de regrouper les conteneurs d’applications dans des packages afin de simplifier et accélérer la gestion et l’analyse, tout en automatisant le déploiement et l’évolutivité des logiciels exécutés dans lesdits conteneurs.

Si la solution n’est pas une plate-forme en soit, elle peut néanmoins être associée à des composants supplémentaires pour offrir aux développeurs une expérience fluide de type PaaS (Platform-as-a-Service), tout en bénéficiant de la flexibilité de l’IaaS (Infrastructure-as-aService) qui facilite le transfert des charges de travail entre les différents fournisseurs d’infrastructure.

En matière d’évolutivité, Kubernetes est une solution performante, comme le montre si bien l’exemple du jeu Pokémon Go.

Avant le lancement, les développeurs s’attendaient à un intérêt modéré, mais quelle a été leur surprise lorsque l’application a attiré 50 fois plus de trafic que prévu ! Grâce à l’infrastructure Kubernetes, l’équipe a ainsi pu augmenter considérablement et instantanément les capacités de sa plate-forme pour pouvoir prendre en charge le nombre exponentiel de joueurs. Un exemple qui parlera surement à beaucoup. Une amélioration continue grâce à une communauté active

Initialement développé par Google, Kubernetes est un projet open-source lancé en 2014. Le statut de la société a certainement joué un rôle clé dans la crédibilité du système. Google étant finalement connu pour son expertise en matière de gestion de logiciels à grande échelle.

En passant en open-source, Kubernetes a vite devancé ses concurrents grâce à la croissance rapide de sa communauté. C’est d’ailleurs l’une des plus grandes communautés open-source du monde, avec plus de 2 000 contributeurs sur GitHub par exemple.

Hébergé et pris en charge par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) et la Fondation Linux, Kubernetes tire parti des meilleures pratiques développées au fil du temps par ses contributeurs individuels et par les sociétés membres comme Amazon Web Services, Google, Microsoft, SAP…

De plus, grâce à l’hébergement CNCF neutre, cette solution reste à la portée de tous, sans vendor lock-in.

Compatibilité à tous les niveaux

La plupart des entreprises s’appuient sur un ensemble de datacenters cloud et sur site.

Pour être efficaces, il est indispensable que ces environnements hybrides permettent aux utilisateurs d’exécuter et de transférer facilement les charges de travail et de partager des données entre leurs différents environnements, en toute sécurité.

Pour ces entreprises, Kubernetes représente donc un atout de taille. Il peut en effet être déployé dans un ou plusieurs de ces environnements, voire être exécuté en tant que service.

Comme la solution est indépendante des infrastructures, il suffit simplement aux équipes DevOps de développer leurs applications, puis d’utiliser Kubernetes pour les déployer dans leur datacenter ou cloud public.

Kubernetes est également compatible avec quasiment toutes les applications, qu’il s’agisse de solutions de microservices natives Cloud ou de logiciels hérités transférés dans des conteneurs. Si une application peut être exécutée dans un conteneur, elle pourra fonctionner avec Kubernetes.

Favoriser et simplifier l’innovation DevOps

Pour faire face à la concurrence et émerger dans un marché toujours plus concurrentiel, les entreprises doivent constamment innover et à gagner en agilité.

Dans ce contexte, le modèle DevOps révolutionne le développement des applications, en partie grâce à la flexibilité des conteneurs. En intégrant leurs applications à ces conteneurs, les développeurs ont la certitude que leurs produits resteront performants en toutes circonstances, aussi bien dans les environnements de production que sur leurs ordinateurs.

Kubernetes optimise également le développement logiciel et l’innovation. En effet, les développeurs n’ont plus besoin de passer du temps à scripter des flux de déploiement, d’évolutivité et de mise à jour spécifiques car la solution automatise toutes ces tâches pour eux.