Le monde des fintechs et des groupes bancaires post-crise

Les organisations évoluent aujourd’hui dans un contexte marqué par une forte incertitude, où crises, turbulences et changements incessants les questionnent plus que jamais sur leurs propres capacités à résister et à s’adapter. Autrement dit, il s’agit pour elles de faire preuve de résilience, soit « la capacité qu’aura la firme à absorber, à répondre et à capitaliser sur des perturbations issues des changements de son environnement ».[1]

Dans ce cadre, l’amélioration de l’expérience client reste un enjeu crucial pour les grands groupes et pour les fintechs. Pour cela, plusieurs points d’attention émergent : une meilleure compréhension des besoins clients, une plus grande réactivité dans la fourniture de solutions et dans leurs déploiements.

La maîtrise de la technologie, et notamment de l’intelligence artificielle, est un facteur clé pour permettre la continuité d’activité. En période d’incertitude, il est important que les organisations s’adaptent à travers d’éventuelles reconfigurations de leurs processus, avec l’automatisation de certaines tâches. A terme, cela devrait ainsi leur permettre de se concentrer davantage sur les aspects à plus forte valeur ajoutée. Par ailleurs, cette maîtrise de la technologie bénéficiera aussi aux clients, avec une analyse plus fine des besoins actuels et futurs.

Cette période de confinement l’a montré, les services bancaires numériques et autres services financiers ayant déjà emprunté la voie de la digitalisation, ils ont eu un rôle central pour assurer la continuité de l’activité. Plus particulièrement, les grands groupes ont réagi rapidement pour adapter les autres fonctions, services ou procédures à un modèle numérique. Par ailleurs, l’accélération de la numérisation des services financiers en un temps court associée aux nouveaux modes de travail ont soulevé plusieurs problématiques sur le plan technique et sécuritaire auxquelles les Fintechs ainsi que les grands groupes sont confrontées.

Quant aux fintechs, elles semblent être en bonne position par rapport aux acteurs bancaires concernant la transformation organisationnelle. Leurs appétences pour le digital, leurs structures plus souples ainsi que leurs pratiques de travail les doteraient d’une plus grande agilité. Ces aspects seront particulièrement utiles durant cette période pour permettre la reprise et envisager une sortie de crise. Pour autant, les banques ne sont pas mal loties comme l’ont démontré certains acteurs du secteur durant ces dernières semaines. Celles-ci disposent par ailleurs d’une assise financière plus importante que les fintechs, ainsi qu’une expérience plus grande en gestion de crise.

La pandémie a mis en lumière de nouveaux besoins, et a eu pour corollaire l’émergence de nouvelles offres pour y répondre, proposées par des acteurs émergents. Cela rappelle, sans nul doute, la crise de 2008 et ses conséquences, avec notamment l’apparition des fintechs, offrant des solutions à des besoins auxquels les acteurs existants ne savaient pas répondre. Un nouvel horizon s’ouvre dans les mois à venir avec un rapprochement entre les grands groupes bancaires et les fintechs et de potentielles synergies.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.