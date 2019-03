Les développeurs : atouts stratégiques insoupçonnés des entreprises

Pour apprécier la valeur que le numérique apporte aux entreprises, il faut garder à l’esprit que toutes ces applications ont deux facettes : la partie que le client voit et la partie liée à la logistique interne à l’entreprise. Deux exemples permettent de l’illustrer.

D’abord avec Spotify, qui retient les goûts de ses abonnés pour leur proposer des artistes similaires, dans le but d’augmenter le temps qu’ils passent sur sa plateforme.

Cela requiert le travail d’un développeur, qui conçoit l’algorithme et le traduit en code chargé de traduire des données brutes en recommandations musicales permettant d’augmenter l’usage. Par exemple, pour proposer à une personne qui aime Barbara d’écouter également Imogen Heap, car 60 % des utilisateurs qui écoutent Barbara l’aiment aussi. De fil en aiguille, l’algorithme affine ainsi sa connaissance des clients pour satisfaire leurs goûts.

Ensuite avec Amazon, dont les développeurs s’assurent que la logistique s’effectue correctement, à travers un logiciel qui réceptionne et traite les commandes des clients. Cela permet qu’elles leur soient acheminées le plus vite possible, en fonction de la localisation du client et de la répartition des stocks de produits dans les entrepôts.

Pour Amazon comme pour Spotify, le but est de collecter et d’interpréter des données pour inciter les clients à consommer davantage, grâce à des algorithmes qui leur proposent du contenu musical personnalisé ou un service de livraison rapide.

Un m étier technique et stratégique

Les développeurs sont des personnes qui traduisent des règles métiers en lignes de code pour aboutir à un logiciel aussi efficace que possible : site web, application mobile ou application métier. Il est donc fondamental qu’une vraie relation d’échanges s’établisse entre les équipes marketing qui conçoivent les produits et les développeurs qui les codent. En effet, ceux-ci peuvent non seulement leur présenter les contraintes techniques mais aussi partager leurs propres idées ainsi que les opportunités offertes par la technologie et qui permettront d’améliorer le produit final.

Historiquement, la répartition des rôles a distingué les chefs de produit, qui ont les idées, des développeurs qui les mettent en application. Cette organisation à sens unique est dépassée ; il faut aujourd’hui casser les silos et explorer les pistes apportées par les développeurs, qui améliorent la performance de l’entreprise et assurent son renouveau.

De par leur lien constant avec l’évolution technologique, les développeurs sont en effet les plus à même de comprendre les enjeux logiciels pour l’activité de l’entreprise, et doivent donc contribuer aux prises de décisions stratégiques.

Le développeur : un cr éatif dynamique

Pas besoin d’avoir un bac+5 pour être développeur, et c’est là l’une des grandes qualités de ce métier, ouvert à toutes les personnes qui se passionnent de technologie, y compris celles qui ont quitté tôt le système scolaire. L’essentiel est d’avoir l’esprit créatif, de la curiosité et une appétence pour la technologie.

C’est un métier dynamique, où les compétences du développeur sont constamment mises au défi et le font se former à mesure que les fonctionnalités et les langages évoluent (JavaScript, Python, Ruby).

Dans un contexte où les enjeux économiques des entreprises ont partie liée au progrès technologique, le développeur est à la frontière de la technique et de la stratégie, et peut enrichir le cœur de métier de l’entreprise par ses connaissances des dernières innovations et des opportunités qu’elles offrent.