MSSP : nouvelle assurance risque ?

Dans le paysage numérique actuel, la sécurité informatique est une préoccupation majeure pour les entreprises. Les cyberattaques se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées, exposant les organisations à des risques considérables.

Pour faire face à ces défis, de nombreuses entreprises de sécurité informatique proposent à leur client d’opérer pour eux leurs solutions de sécurité – afin de leur faire bénéficier d’une protection proactive.

Les MSSP jouent alors un rôle crucial dans la protection du SI client, mais peut-on les considérer comme les nouvelles assurances tout risque ?

En effet, face à ces menaces de plus en plus nombreuses, diverses et variées, mais aussi par l’augmentation du périmètre à défendre – et à fortiori des solutions misent en place pour le protéger, les entreprises se retrouvent souvent confrontés à une pénurie de connaissances, et de compétences, difficile à gérer face à toutes les actions requises pour la bonne sécurité d’un parc informatique.

Avec cette problématique commune à toutes les entreprises, le recrutement de collaborateurs devient également compliqué et les profils expérimentés ne sont plus qu’une denrée rare.

L’apparition d’offres de services de sécurité managés (dit MSSP), proposées par des entreprises spécialisées, permet donc de répondre parfaitement à cette problématique.

En effet, les MSSP offrent une protection proactive, aux entreprises et organisations en bénéficiant, contre les menaces cyber d’aujourd’hui et de demain. Contrairement à une assurance traditionnelle, qui intervient après un incident pour couvrir les pertes financières, les MSSP travaillent, eux, en amont pour identifier et atténuer les risques, avant qu’ils ne se transforment en incidents graves.

Ils proposent une gamme de services de sécurité élargie, allant de la surveillance continue des réseaux à la détection des menaces, la gestion des vulnérabilités, la réponse aux incidents ou encore la conformité réglementaire.

En fonction des besoins rencontrés par les entreprises, les offres de services de sécurité managés, bien souvent sur-mesure et adaptable, peuvent également inclure d’autres sujets d’accompagnement. Cela peut, par exemple, concerner la recommandation de configuration, l’intégration de nouvelle solution, l’évolution vers un SOC, etc.

En cas d’incident de sécurité, les MSSP jouent également un rôle crucial dans la gestion et la réponse aux attaques. Leur expertise leur permet de réagir rapidement pour contenir les attaques, minimiser les pertes de données et restaurer les opérations normales. Ils peuvent mettre en place des plans de réponse aux incidents, former le personnel de l’entreprise à la gestion des cyberattaques, mais également collaborer avec les autorités compétentes pour enquêter sur les incidents et poursuivre les responsables.

Sur un aspect purement financier, en engageant un partenaire de confiance de type MSSP, les entreprises peuvent réaliser des économies significatives, par rapport aux coûts liés à la mise en place d’une infrastructure de sécurité interne et à la formation d’une équipe de sécurité dédiée.

Les MSSP offrent des services à un coût abordable, en fournissant une expertise et une infrastructure de sécurité de pointe – partagées entre plusieurs organisations clientes. De plus, les MSSP permettent aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier, en laissant la gestion de la sécurité informatique entre les mains d’experts spécialisés.

Dans un environnement en constante évolution, le MSSP semble donc être un service adapté, aux multiples avantages, permettant aux entreprises de renforcer leur sécurité – tout en limitant les coûts et en faisant face à la pénurie de sachants techniques. Ces offres permettent aux entreprises de se soulager – en partie – de cette charge, arborant ainsi la véritable casquette rassurante d’une assurance