Open Source : notre vision de la sécurité est-elle dépassée ?

L’Open Source est bien plus qu’une simple catégorie de logiciels. C’est une vision collaborative, une communauté, un outil qui s’enrichit, un avantage technologique qui accompagne les entreprises dans leur développement. Pourtant au-delà de ces valeurs, certains logiciels Open Source (OSS) se sont aussi retrouvés sous le feu des projecteurs à cause de problématiques de sécurité.

De récentes affaires portant sur les vulnérabilités des logiciels Open Source ont dépeint ces outils libres comme risqués et ont alerté d’éventuels graves déconvenues. En effet, face à la recrudescence des piratages à l’échelle mondiale, de nombreuses entreprises souhaitent désormais adopter l’approche la plus conservatrice possible en matière de sécurité. Ceci est compréhensible, d’autant plus que le risque est important ; bien que ce phénomène ne soit pas seulement lié à l’Open Source.

Avec une communauté Open Source en pleine expansion, il est difficile de ne pas réagir lorsque certains jettent le doute sur sa technologie et sa promesse sous couvert des évènements récents. Alors que certains ne l’observent qu’à travers la lentille étroite de la sécurité, les opportunités sont nombreuses, et il serait dommage de les manquer.

La force de la communauté Open Source

Le développement de l’Open Source permet aux entreprises d’obtenir un avantage significatif en accélérant les déploiements et en facilitant l’appropriation et l’usage de ces logiciels. De plus, compte tenu de l’ampleur et du soutien de la communauté OSS, les cyber-risques ont plus de chances d’être anticipés.

L’Open Source a pour spécificité de rendre accessible à tous, le code source. Et cela lui donne une réputation d’être une technologie « risquée ».

Cependant, les communautés Open Source nous apprennent que la passion et le dévouement de leurs membres contrecarrent souvent les intentions des hackers les plus motivés. Par ailleurs, la sécurité ne repose pas toujours sur le secret. Cela rentre bien en compte, mais la sécurité se renforce en même temps que la solidarité.

Ainsi, l’Open Source permet une uniformisation des règles du jeu mais aussi un regroupement des forces contre les menaces.

Une nouvelle génération de talents boostée par l’Open Source

Prenons l’exemple d’un système en Open Source bien connu dont le code est par essence transparent et personnalisable : Android.

En 2021, il y avait près de trois milliards d’appareils Android dans le monde et chacun d’entre eux disposait d’un système permettant une grande personnalisation qui peuvent devenir des outils intéressants grâce à leur puissance de calcul nomade au service des infinités d’applications disponibles.

Tout comme la génération Myspace a appris à coder via le réseau social, les appareils Android en Open Source sont dans les poches et les sacs à dos des étudiants d’aujourd’hui. Ils pourraient ainsi être l’inspiration d’une nouvelle génération de talents technologiques.

L’Histoire nous a montré que l’appropriation d’un outil par le plus grand monde, ouvre les portes de nouvelles opportunités inimaginables jusqu’alors.

L’avenir de la collaboration entre les entreprises

Serait-il réellement faux de dire que l’Open Source est particulièrement présent dans le monde des entreprises B2B et au-delà ? Si l’Open Source devient le standard de la collaboration inter-entreprises, c’est bien grâce aux longues traditions de cycles de développement propriétaires.

Quelle que soit la typologie de structure d’entreprise, toutes utilisent quotidiennement des logiciels et systèmes en Open Source, peut-être même sans le savoir. Par ailleurs, des géants comme Microsoft et Oracle adoptent de plus en plus cette approche.

Ce dernier met même en avant les efforts de ses développeurs dans l’espace « Open Source » de son site internet. Cela contribue à légitimer l’écosystème open-source et à poser les bases des normes officielles qui lui garantiront une place permanente, même dans les écosystèmes de développement les plus étendus.

Malgré certains gros titres et des difficultés persistantes notamment liées à la cybersécurité (qui ne touchent pas uniquement les OSS), les logiciels libres dits d’Open Source présentent une précieuse opportunité de croissance et d’innovation pour les entreprises et organisations. L’influence croissante de ces logiciels est difficile à nier et, avec une communauté passionnée derrière, elle devrait perdurer encore un certain temps.